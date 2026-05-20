Implantation de CEVA Logistics en Guinée : un nouveau signal de l’attractivité économique de la Guinée

La Guinée continue d’attirer de grandes multinationales. Le groupe CEVA Logistics, leader mondial de la logistique 3PL et filiale du CMA CGM Group, a annoncé l’ouverture officielle d’une agence à Conakry, dans le cadre d’un vaste plan d’expansion en Afrique comprenant également le Gabon et la République du Congo.

Symbole du dynamisme économique de la Guinée, lui-même fruit des réformes engagées ces dernières années par les autorités, cette implantation vient renforcer l’attractivité du pays auprès des investisseurs internationaux. Elle constitue également une opportunité importante pour les jeunes en quête d’emploi et confirme la place stratégique que l’économie guinéenne occupe de plus en plus dans les échanges sous-régionaux.

Dans un communiqué publié ce 18 mai 2026 depuis Marseille, CEVA Logistics a indiqué poursuivre activement son développement sur le continent africain avec l’ouverture de nouvelles agences à Conakry, Libreville et Pointe-Noire. À travers ces nouvelles implantations, le groupe entend renforcer sa proximité avec ses clients et accroître ses capacités opérationnelles en matière de transport et de logistique en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale.

Selon l’entreprise, ces nouveaux bureaux seront notamment dédiés à la gestion des flux aériens et maritimes. Ils viennent compléter un vaste réseau continental permettant à CEVA Logistics de proposer des solutions logistiques intégrées « door-to-door », combinant transport maritime, aérien, terrestre et ferroviaire, ainsi que des capacités de stockage et de gestion de conteneurs.

L’arrivée du groupe en Guinée intervient dans un contexte marqué par une montée en puissance des échanges économiques régionaux et par le besoin croissant de solutions logistiques modernes et performantes. À travers cette implantation, la Guinée se positionne davantage comme un corridor stratégique pour les flux commerciaux en Afrique de l’Ouest.

Depuis 2020, CEVA Logistics a fortement accéléré sa présence en Afrique à travers plusieurs acquisitions stratégiques. Aujourd’hui, l’entreprise affirme proposer des solutions logistiques dans 40 pays africains, avec une présence directe dans 23 pays à travers plus de 60 sites.

Le directeur général de l’entreprise, Mathieu Friedberg, souligne que « l’Afrique est un continent en plein développement » et estime que « la logistique est un levier clé pour renforcer l’intégration régionale, développer des corridors de transport efficaces et accélérer la transition vers des solutions plus durables ».

L’ouverture d’une agence de cette envergure à Conakry constitue aussi un indicateur de confiance dans les perspectives économiques du pays portées en particulier par le méga-projet Simandou. Au-delà des retombées directes attendues en matière d’emplois et d’activités, cette implantation contribue à renforcer l’image d’une Guinée de plus en plus intégrée dans les grands circuits internationaux du commerce et de la logistique.