Alassane Ouattara : « J’ai décidé d’être candidat à l’élection présidentielle »

Dans l’après-midi de ce mardi 29 juillet, le président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, 83 ans, a officiellement annoncé sa candidature à l’élection présidentielle prévue pour le samedi 25 octobre 2025, pour un 4e mandat. L’annonce a été faite à l’occasion d’une adresse solennelle à la Nation.

« Après mûre réflexion et en toute conscience, je vous annonce aujourd’hui que j’ai décidé d’être candidat à l’élection présidentielle du 25 octobre 2025. Oui, je suis candidat parce que la Constitution de notre pays m’autorise à briguer un autre mandat, et ma santé le permet. Je suis candidat parce que notre pays fait face à des défis sécuritaires, économiques et monétaires sans précédent, dont la gestion exige de l’expérience », a déclaré le chef de l’État.

Justifiant sa décision, Alassane Ouattara a souligné : « Je suis candidat parce que je veux que notre chère Côte d’Ivoire continue de demeurer un pays prospère, en paix et en sécurité. Mes chers compatriotes, ce nouveau mandat sera celui de la transmission générationnelle, avec l’équipe que je mettrai en place. Nous pourrons consolider les acquis et continuer à améliorer le quotidien de nos concitoyens, notamment les plus vulnérables. À l’occasion de ma prestation de serment, j’ai pris l’engagement de servir la Côte d’Ivoire, de la protéger, de veiller à l’unité nationale, à l’intégrité du territoire, et de travailler au bien-être du peuple ivoirien ».

Le président ivoirien a également alerté sur les menaces actuelles dans la région : « La menace terroriste grandit dans la sous-région, et les incertitudes économiques à l’échelle internationale constituent un risque pour notre pays. C’est une réalité que personne ne peut nier, et que je ne peux ignorer ».

Pour conclure, il a assuré que toutes les dispositions sont prises pour que le scrutin à venir se déroule dans un climat apaisé, démocratique et transparent.

Aminata Camara