Inondations à Conakry : l’ANGUCH fait état de 15 morts et 3 disparus (provisoire)

À la suite des fortes précipitations survenues dans la nuit du 31 juillet 2025, la ville de Conakry a connu de graves inondations ayant entraîné des pertes en vies humaines et d’importants dégâts matériels. Le dernier bilan provisoire établi fait état de 15 personnes décédées et 3 portées disparues, principalement dans les communes de Matoto, Tombolia, Lambanyi, Sonfonia et Ratoma.

Les intempéries ont provoqué des crues soudaines, des effondrements de maisons, des glissements de terrain, ainsi que l’envahissement de plusieurs quartiers par les eaux. De nombreuses familles ont été surprises durant leur sommeil, notamment dans les zones de bas-fond et les quartiers construits en dehors des plans d’aménagement urbain.

Face à cette situation, l’Agence Nationale de Gestion des Urgences et des Catastrophes Humanitaires (ANGUCH) a immédiatement déclenché son dispositif d’intervention d’urgence. En coordination avec la Protection civile, la Croix-Rouge guinéenne et les autorités locales, des équipes ont été déployées pour mener des opérations de sauvetage, d’assistance aux populations affectées, ainsi que l’évaluation rapide des dommages enregistrés sur le terrain.

Les dégâts matériels sont également importants : habitations détruites ou endommagées, voies d’accès rendues impraticables, réseaux d’assainissement et infrastructures de base impactés.

L’ANGUCH exprime sa profonde compassion aux familles endeuillées et réaffirme son engagement à poursuivre, sans relâche, les actions de secours, de recherche et de soutien aux personnes touchées par cette catastrophe.

Elle appelle l’ensemble des citoyens à faire preuve de vigilance, à éviter les zones à risque, et à respecter les consignes de sécurité et les alertes météorologiques diffusées par Météo Guinée 224 et les services compétents.

La Direction Générale