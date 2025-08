Guinée – Niger : objectif victoire pour une entrée réussie

La Guinée et le Niger s’affronteront ce lundi au stade de Kampala pour leur première sortie dans la compétition. À la veille de cette rencontre, les deux sélectionneurs, Souleymane Camara « Abedi » pour la Guinée et Harouna Douala pour le Niger, ont animé une conférence de presse au cours de laquelle ils ont partagé leurs impressions et ambitions.

Le sélectionneur guinéen s’est montré déterminé : « Nous sommes venus déterminés pour cette compétition. Notre premier objectif est de bien entamer le tournoi. Nous mettrons tout en œuvre pour remporter ce match et aller le plus loin possible. L’objectif, c’est le trophée », a martelé Souleymane Camara.

De son côté, Harouna Douala, sélectionneur nigérien, affiche une confiance mesurée. Pour cette cinquième participation en huit éditions, il espère voir son équipe écrire sa propre histoire.

« Nous allons aborder ce match avec beaucoup de sérieux, car il est très important de commencer par une victoire. Nous voulons aller loin dans cette compétition et marquer notre histoire. Pour cela, il faut gagner ce premier match contre la Guinée », a-t-il déclaré.

Le coup d’envoi de la rencontre est prévu ce lundi à 14h GMT, au stade de Kampala.

Lonceny Camara