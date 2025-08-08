CHAN 2024 : Le Sily noyé sous la vague ougandaise (3-0)

Pour sa deuxième sortie dans ce Championnat d’Afrique des Nations, le Sily national de Guinée a été dominé par une équipe ougandaise plus agressive et mieux organisée. Dès le coup d’envoi, les locaux ont imposé un rythme effréné, mettant les Guinéens sous pression. Une rencontre soldée par la victoire ougandaise (3-0).

Dans le onze de départ, un seul changement notable : Gnagna Barry remplace Moussa Moïse. Pourtant, c’est la Guinée qui se procure la première occasion à la 4e minute sur une belle tête de Kabinet Kouyaté, bien repoussée par le gardien adverse.

Mais très vite, les Ougandais montent en puissance. Engagement total dans les duels, pressing intense, et un public bouillant au Nelson Mandela Stadium : le Sily vacille. Les pertes de balle s’enchaînent, et à la 31e minute, sur une décomposition, Reagan Mpande ouvre le score de la tête. 1-0 à la pause, sous les acclamations des supporters ougandais.

Au retour des vestiaires, le Sily tente de reprendre la maîtrise du jeu. À la 60e minute, Allan Okello élimine Aboubacar Bachir Bangoura dans la surface et obtient un penalty, qu’il transforme lui-même. Score : 2-0.

Le sélectionneur du Syli effectue des changements. Mohamed Youla fraîchement rentré pense gagner un penalty mais la VAR l’annule.

Dans les dernières minutes, le Sily s’éteint totalement. L’Ouganda en profite pour enfoncer le clou avec un but d’Ivan Ahimbisibwe, portant le score à 3-0. Un revers lourd pour la Guinée, qui semble avoir été dépassée par l’intensité de l’événement.

Lundi 11 août 2025 à 13h00 GMT (16h00 heure locale), la Syli local affrontera l’Afrique du Sud pour son troisième match.

Lonceny Camara