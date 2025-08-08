Conakry : le FAFOA pose les bases d’une nouvelle ère fiscale pour le secteur extractif

Pendant cinq jours, la ville de Conakry a abrité un important atelier régional organisé par le Forum des Administrations Fiscales Ouest-Africaines (FAFOA), avec la participation de seize pays, ainsi que de partenaires techniques et financiers, dont la Banque mondiale. Cet atelier, axé sur le renforcement des capacités de contrôle fiscal et d’échange d’informations dans le secteur extractif en Afrique de l’Ouest, a abouti à treize recommandations clés. À l’unanimité, les participants ont salué une rencontre jugée fructueuse, technique et stratégique pour l’avenir économique de la région.

Lors de la cérémonie de clôture, la directrice générale des Impôts, Fatoumata Foula Diallo, est apparue rayonnante, vêtue d’une robe brillante couvrant les talons, et arborant une coiffure soignée. Dans une allocution chaleureuse et solennelle, elle a exprimé sa gratitude à l’endroit des participants pour leur engagement constant tout au long de ces cinq jours de réflexion intense.

« Ces journées d’échanges ont mis en lumière l’urgence d’agir collectivement face aux enjeux fiscaux du secteur extractif, véritable pilier de notre économie », a-t-elle déclaré.

Elle a ensuite souligné la richesse des travaux réalisés. « Le contenu structurant de nos échanges nous a permis de revisiter des notions clés, de partager des expériences et de renforcer nos compétences sur des sujets cruciaux pour la gouvernance économique de nos États », a-t-elle poursuivi.

La directrice a également rappelé les grandes priorités identifiées : « Les discussions ont notamment mis en évidence la nécessité d’innover pour élargir l’assiette fiscale et sécuriser les recettes, ainsi que l’importance capitale de la coopération régionale et internationale, et de la transparence dans la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. Nos administrations fiscales ont un rôle central à jouer pour garantir une gouvernance juste, une croissance inclusive et une redistribution équitable des richesses ».

Elle a conclu en soulignant que les recommandations issues de cet atelier constituent : « Une feuille de route ambitieuse visant à mieux maîtriser les prix de référence dans le secteur extractif et à renforcer la coopération entre nos États ».

Mohamed Lamine Sy Savané, ministre directeur de cabinet à la Primature, représentant le Premier ministre et le ministre de l’Économie et des Finances, a marqué les esprits dès l’entame de son discours.

« Le discours qui nous ressemble et qui nous rassemble », a-t-il lancé avec humour, suscitant rires et applaudissements.

Au nom du chef de l’État, le général Mamadi Doumbouya, et du gouvernement, il a salué l’initiative, soulignant son importance pour la région.

« Cet atelier, qui a réuni 16 États, est capital pour renforcer les capacités de contrôle fiscal et d’échange d’informations dans le secteur extractif en Afrique de l’Ouest », a-t-il indiqué.

Le secrétaire général du FAFOA, Jules Tafsoba, a présenté en détail le plan d’action adopté. Il a insisté sur la création d’une base de données régionale dédiée au secteur extractif.

« Il s’agit d’abord d’évaluer les bases de données actuelles, les opportunités, les cadres juridiques, puis d’identifier les données fiscales pertinentes pour les audits et les prévisions budgétaires, et enfin de cartographier les sources et les flux de données existants par entité », a-t-il martelé.

Parmi les treize recommandations majeures, plusieurs points ressortent :

Mise en place de commissions interministérielles permanentes pour la tarification de référence dans le secteur extractif ;

Création d’une entité centrale de surveillance pour coordonner les actions dans le secteur ;

Renforcement des cadres juridiques permettant des audits conjoints entre États ;

Modélisation du partage de données sur les exemples du Sénégal et de la Mauritanie ;

Promotion de la formation continue du personnel fiscal, avec une attention particulière à l’usage de l’intelligence artificielle pour identifier les risques fiscaux.

Prenant la parole au nom de la Banque mondiale, Elhadj Ibrahima Bocoum a exprimé sa satisfaction.

« C’est l’occasion de remercier les représentants du FAFOA et tous les participants pour leurs efforts constants en faveur de l’intégration régionale, qui nous inspirent. L’organisation de cet atelier est une réussite », a-t-il confié.

Conakry sort ainsi de cette rencontre avec le sentiment d’avoir accueilli un événement structurant, porteur d’un nouvel élan vers une fiscalité plus équitable.

Thierno Amadou Diallo