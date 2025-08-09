ledjely
Accueil » Référendum constitutionnel : la DGE appelle à cesser toute campagne anticipée
Référendum constitutionnel : la DGE appelle à cesser toute campagne anticipée

Par LEDJELY.COM

Dans un communiqué lu ce vendredi 8 août 2025 à la télévision nationale, la Direction Générale des Élections (DGE) a invité l’ensemble des citoyens à s’abstenir de toute activité assimilable à une campagne référendaire en dehors du calendrier légal, conformément à la législation en vigueur. L’institution a ainsi mis en garde contre toute campagne anticipée liée au référendum constitutionnel.

Selon la DGE, certaines initiatives observées ces derniers jours, menées par des citoyens à travers le pays, en faveur ou contre le projet de nouvelle Constitution, constituent une violation de la loi L/2025/012/CNT.

Cette loi encadre l’organisation du référendum constitutionnel et précise, en son article 17, que la campagne officielle ne peut débuter que 21 jours avant la date du scrutin et doit s’achever 48 heures avant celui-ci. Les dates exactes d’ouverture et de clôture sont fixées par décret présidentiel, publié au moins 30 jours avant le vote.

Balla Yombouno

