Condamnation de Succès Masra : Mahamat sur les traces d’Idriss Déby

Ce samedi 9 juillet 2025, le couperet est tombé, raide et tranchant. Le jeune opposant et ancien Premier ministre tchadien, âgé de 42 ans à peine, Succès Masra, a été condamné à 20 ans de prison ferme et au versement d’une amende d’un milliard de FCFA à l’Etat tchadien au titre de dommages et intérêts. Ainsi, à sa sortie de prison, Masra aura plus de 60 ans, autrement dit, il ne sera plus d’aucune utilité, ni pour ce qu’il restera de l’opposition tchadienne, ni même pour sa famille. Le procès a été expéditif et la sanction, lourde. Elle rappelle en cela les méthodes iniques par lesquelles Idriss Déby Itno, le père de l’actuel dirigeant, écartait ceux qui osaient lui tenir tête. Ironie du sort, l’opposant Masra a, par naïveté ou cupidité, contribué à consolider le système dont il est aujourd’hui la victime. Un système qui, suivant les sillons d’une dynastie, se transmet naturellement d’Idriss Déby Itno à Mahamat Idriss Déby Itno.

Tribun hors-pair

Cruel destin que celui de Succès Masra. Détenteur d’un doctorat en économie, il occupait jusqu’en 2018 le poste d’économiste en chef à la Banque africaine de développement (BAD). Il y renonce pour se lancer en politique. Tribun hors pair, reconnu pour son sens de la formule, il se distingue rapidement par son courage, d’autant qu’il affrontait alors le très redouté Idriss Déby Itno. Surfant sur la vague de popularité acquise grâce à ses interventions médiatiques, il se croyait capable de faire bouger les lignes dans un Tchad si rigide que la transmission du pouvoir s’y fait davantage par les armes que par les urnes. A la mort d’Idriss Déby au front, en avril 2021, il exploite habilement la période trouble de la succession pour asseoir son statut d’alternative à l’immobilisme.

Trahison de l’idéal

Ce statut commence toutefois à s’effriter lorsqu’il accepte, le 1er janvier 2024, de devenir Premier ministre de Mahamat Idriss Déby Itno. Même s’il s’en est toujours défendu, beaucoup ont vu dans cette alliance contre-nature une trahison de l’idéal qu’il incarnait jusque-là. D’autant que ce rapprochement faisait abstraction des quelque 200 victimes de la sanglante répression ayant suivi la marche de protestation du 22 octobre 2022. Le fameux ‘’Jeudi noir’’

Un procès expéditif de quatre jours

Très vite, il réalise qu’on ne s’est servi de lui que comme marchepied pour légitimer la succession dynastique des Déby. Le conflit communautaire de Mandakao sert alors de prétexte pour briser cet encombrant opposant. Après un peu plus de deux mois de détention et un procès expéditif de quatre jours, il écope de cette lourde sanction. Avant Mahamat, l’actuel président, son père avait déjà fait preuve d’une grande habileté à neutraliser ses opposants, soit en les forçant à se rallier à lui, soit en les broyant via son système répressif. Yorongar Ngarledji, Lol Mahamat Choua, Saleh Kebzabo et Wadel Abdelkader Kamougué ont, entre autres opposants pacifiques, tous subi les affres du régime d’Idriss Déby. Quant à Ibni Oumar Mahamat Saleh, il a manifestement payé de sa vie son opposition. Officiellement porté disparu depuis la nuit du 2 au 3 février 2008, alors qu’une rébellion menaçait le Palais Rose, des sources affirment qu’il serait mort de ses blessures dans les geôles tchadiennes.

Masra peut se considérer chanceux

Rien de nouveau donc sous le soleil tchadien : le fils marche fidèlement sur les traces du père. Succès Masra vient allonger la liste des opposants ayant payé un lourd tribut à leur engagement. Et puisque le système d’oppression propre au Tchad semble se reproduire à l’infini, tout porte à croire que sa détention durera. Mais il peut, en un sens, se considérer chanceux : Yaya Dillo, lui, n’avait pas eu droit à cette « faveur ».

Boubacar Sanso Barry