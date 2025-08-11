Serhou Guirassy vers l’Arabie Saoudite ? « Ce n’est pas mon problème », dit-il

Alors que le mercato estival est marqué par l’influence grandissante de la Saudi Pro League, capable d’attirer de nombreux attaquants grâce à sa puissance économique, Serhou Guirassy, l’attaquant international guinéen du Borussia Dortmund, met un coup d’arrêt aux rumeurs d’un transfert en Arabie Saoudite.

Interrogé par Sky Sport Allemagne, Guirassy, fort de ses 22 sélections et 9 buts avec la Guinée, a fermement démenti avoir reçu la moindre offre de la part d’un club saoudien. « On parle souvent beaucoup d’un transfert en Arabie saoudite, mais je n’ai rien entendu. On me pose constamment des questions à ce sujet, mais moi, je n’en ai jamais entendu parler. Je ne m’occupe pas de ces choses-là. Si quelqu’un m’appelle à ce sujet, ce sont mon frère et mon agent qui s’en chargent », a-t-il expliqué.

L’attaquant, passé par le Stade Rennais avant de rejoindre le Borussia Dortmund, a souligné qu’il laisse la gestion des contacts à son frère et à son agent. « Ce n’est pas mon problème, donc je ne peux pas dire avec certitude s’il y a eu un intérêt. Bien sûr que c’est possible, mais je suis bien ici au BVB et je veux gagner des titres », a-t-il ajouté avec détermination.

À 29 ans, Serhou Guirassy affiche une volonté claire : poursuivre son ascension en Europe et contribuer aux ambitions du Borussia Dortmund plutôt que de céder aux sirènes d’un marché saoudien en pleine explosion.

Ledjely.com