Pluie diluvienne : un motard emporté par les eaux, la passagère toujours portée disparue

Ce lundi 11 août au matin, le corps d’un motard non identifié a été découvert à la plage de Gbessia, port 1 (Russia). Selon des témoins, le motard et sa passagère ont été emportés par les eaux diluviennes aux alentours de 4 heures du matin. Seul le conducteur a été retrouvé quelques heures plus tard, tandis que la femme reste introuvable.

« Nous étions à notre base, toute proche, quand ils sont arrivés, trois motos au total. Mon ami et moi leur avons demandé de ne pas traverser à cause du fort courant, mais lui a forcé le passage. À mi-chemin, la moto s’est arrêtée, et le courant les a emportés vers le caniveau. Ils étaient deux sur la moto, un homme et une femme. Nous avons tenté de les secourir, mais nous étions seulement deux, c’était trop tard », raconte Alya Diallo, témoin de la scène.

Le chef du quartier, Oumar Kakandé Bangoura, déplore ce nouveau drame et lance un appel urgent aux autorités : « Ce n’est malheureusement pas le premier accident de ce genre. Pour cette saison, c’est déjà le troisième au même endroit. Nous demandons aux autorités de bien vouloir curer le pont qui traverse ce carrefour afin de faciliter l’écoulement des eaux et prévenir de futures inondations ».

Pendant ce temps, les recherches continuent activement pour retrouver la passagère portée disparue.

Aminata Camara