Tentative de déstabilisation au Mali : une alerte pour Assimi Goïta

En ce début de semaine, l’actualité malienne est dominée par une vague d’arrestations dans les rangs de l’armée. Les personnes interpellées sont accusées d’être impliquées dans une tentative de déstabilisation du régime. Contrairement à son homologue burkinabè, la junte malienne n’a pas pour habitude de brandir ce type d’accusations à tout-va, ce qui rend les allégations plus crédibles aux yeux de certains observateurs. Mais à supposer que certains militaires aient réellement voulu tenter un coup, Assimi Goïta et ses camarades devraient moins se féliciter d’avoir déjoué la manœuvre que s’inquiéter du simple fait qu’une telle initiative ait pu voir le jour. Car cet épisode constitue un signal fort : il révèle l’existence d’une contestation qui dément l’image d’unanimisme que le pouvoir s’efforce de vendre à coups de propagande médiatique.

Tout le monde ne partage pas la ligne

Le propre d’une junte qui concentre tous les leviers du pouvoir et refuse toute voix discordante, imposant son autorité par les armes, est de devoir rester constamment sur ses gardes. Derrière l’adhésion de façade, née surtout de la suppression des contre-pouvoirs, se cache souvent une opposition rampante et insidieuse, prête à se dresser contre l’excès de confiance du régime. C’est visiblement ce qui s’est produit au sein même de l’armée malienne. Alors que le pouvoir affichait une image de sérénité et d’immunité face aux menaces, ce sont ses propres autorités qui ont annoncé avoir déjoué une tentative de déstabilisation. L’annonce sonne à la fois comme un désaveu et un avertissement : même au sein de la très stratégique « Grande muette », tout le monde ne partage pas la ligne actuelle.

A la chape de plomb imposée au pays s’ajoute un malaise grandissant : la différence de traitement entre les mercenaires russes, érigés en partenaires privilégiés, et les militaires maliens, relégués au second plan, alors que ce sont eux qui paient le plus lourd tribut dans la lutte contre le terrorisme.

Deux options s’offrent à Assimi Goïta

Face à un tel contexte, deux options s’offrent au pouvoir. La première consisterait à envisager cette fronde avec humilité et discernement. Cela pourrait mener à une remise en question, à une gestion plus inclusive, à la restauration des libertés confisquées et au respect des droits fondamentaux. Dans le cas du Mali, une telle introspection aurait pu ouvrir la voie à un changement de cap profond. Malheureusement, la junte au pouvoir semble prisonnière d’un autisme politique qui l’empêche de saisir les avertissements. Enrobant sa fragilité d’un souverainisme de façade, elle paraît incapable d’emprunter cette voie de sagesse.

C’est donc la seconde option qui prévaut : s’arc-bouter sur sa position et poursuivre aveuglément une politique de fermeture. Plutôt que de chercher à inspirer par des actes nobles, le président de la transition, prolongée sans fin, choisit d’instiller la peur. Tous ceux soupçonnés d’implication dans la tentative supposée de déstabilisation sont arrêtés. En soi, la mesure pourrait se comprendre, si elle se limitait aux coupables avérés. Mais elle risque d’englober des innocents, utilisés comme exemples, et soumis à des sévices pour intimider.

La radicalisation engendrant le ressentiment

Or, cette radicalisation injuste ne fera qu’alimenter le ressentiment et engendrer de nouveaux mécontents. Tant que les autorités actuelles resteront sur cette ligne, elles devront continuer à se retourner, craignant ce qui pourrait surgir derrière elles.

Boubacar Sanso Barry