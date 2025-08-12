À Conakry, Yuyu Baldé revient en héroïne après son sacre de « Nouvelle Reine »

Couronnée nouvelle reine le week-end dernier, la Guinéenne Youssouf Baldé, connue sous le nom de Yuyu, a été accueillie en grande pompe ce lundi 11 août à l’aéroport international Ahmed Sékou Touré. Elle était accompagnée de son compatriote Sheba Queen, également finaliste de la compétition « Nouvelle Reine ».

Une foule enthousiaste vêtue de t-shirts à l’effigie de la nouvelle reine a vibré à son arrivée, créant une ambiance festive et chaleureuse. À sa descente d’avion, Youssouf Baldé a d’abord partagé sa joie et sa fierté envers le peuple guinéen.

« Je suis vraiment très heureuse de voir que toute la Guinée a gagné après des années et des années et surtout, aujourd’hui, je vais agir pour les jeunes, je vais agir pour les jeunes femmes. Tout jeune doit savoir que l’âge n’est pas un obstacle », a-t-elle indiqué.

Elle a ensuite livré un message d’espoir et de résilience.

« On ne doit pas s’arrêter au premier échec car le vrai échec, c’est quand on refuse vraiment de se relever. J’ai fait une revanche contre la vie, pas par rapport seulement à mes compétitions de beauté mais il y a aussi des échecs que je ne montre pas réellement sur les réseaux sociaux. Donc quand je dis revanche sur la vie, je parle de tous mes échecs. Aujourd’hui, Nouvelle Reine représente une nouvelle page pour moi et donc restez à l’affiche, je ferai de grandes choses », a-t-elle poursuivi.

De son côté, l’artiste Sheba Queen, également finaliste du concours, a exprimé sa fierté et adressé ses félicitations à Yuyu.

« Je suis vraiment fière de Yuyu pour son travail. Et l’objectif, c’est toujours vendre l’image de la Guinée à l’échelle internationale. Et on est là, on va le faire, Inch’Allah. Comptez vraiment sur nous. On est là, les Guinéens, comptez vraiment sur nous. Félicitations à Yuyu. Je te félicite, ma grande », a-t-elle déclaré.

Représentant le Président de la transition et le gouvernement, le ministre de la Culture et de l’Artisanat, Moussa Moïse Sylla, a salué la performance des deux finalistes tout en réaffirmant le soutien des autorités à Yuyu.

« Nous sommes très contents de la prestation de Yuyu, et aussi de la prestation de Sheba Queen, qui n’a pas démérité. Elle est pétrie de talent sur le plan artistique. Et ce qui s’est passé, c’est comme si la Guinée venait de remporter l’apprentissage des nations parce qu’elle nous a offert la côte d’arrivée de la culture », a-t-il souligné.

Poursuivant, Moussa Moise Sylla indique : « Elle a hissé très haut le rouge, jaune, vert. Elle a réussi pour la femme de Guinée. Elle a montré réellement que nous n’avions pas tort, depuis le 2 octobre dernier, de célébrer la puissance féminine, de célébrer la Guinée. Elle l’a démontré, elle est pétrie de talent, mais il suffit de créer des conditions, les jeunes peuvent faire des choses extraordinaires. Mes félicitations à Youyou, elle a passé un message aussi excellent, qui est un message d’espoir, un conseil aussi pour la jeunesse », a-t-il conclu.

Aminata Camara