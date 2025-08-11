ledjely
Souleymane Camara « Abedi » amer après la défaite face à l’Afrique du Sud

La Guinée a concédé sa deuxième défaite en trois matchs au Championnat d’Afrique des Nations, réduisant considérablement ses chances de qualification. Visiblement abattu, le sélectionneur guinéen Souleymane Camara « Abedi » s’est présenté en conférence de presse pour livrer son analyse.

« Nous étions venus pour gagner, nous avons tout donné dans ce match, mais nous avons perdu. Nous rentrons à l’hôtel avec beaucoup de regrets certes. Quand on commet des erreurs dans ce genre de compétition, ça paie cash », a-t-il indiqué.

Malgré la déception, le technicien n’a pas manqué de saluer l’engagement de ses hommes.

« Je félicite les joueurs qui ont vraiment tout donné. Après la défaite je n’ai pas tenu de discours dans les vestiaires, j’ai laissé les joueurs prendre leur douche. Une fois à l’hôtel, on va se consoler », a-t-il souligné.

La Guinée dispose désormais de quatre jours pour préparer son ultime match de poule face à l’Algérie, un rendez-vous crucial pour espérer rester dans la compétition.

« On n’est pas encore sorti des phases de poule même si ça va être compliqué », a conclu « Abedi ».

Lonceny Camara

