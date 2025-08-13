Siguiri : de violentes inondations paralysent plusieurs quartiers

À Siguiri, la nuit du mardi 12 au mercredi 13 août 2025 a viré au cauchemar. De fortes pluies se sont abattues sur la préfecture, provoquant d’importantes inondations dans plusieurs quartiers, dont Énergie, Kouroudakoro 2, ORS, Fodéba Keita et Siguirikoura 2.

Au petit matin, de nombreuses familles se sont réveillées les pieds dans l’eau. Piégés dans leurs maisons, certains habitants ont dû se réfugier sur les toits en attendant l’arrivée des secours. Les sapeurs-pompiers, appuyés par des pirogues, ont été déployés dans les zones les plus touchées pour évacuer les sinistrés.

Parmi eux, Fodé Simagan, résident du quartier depuis plus de 30 ans, n’avait jamais vu pareille situation.

« Cela fait plus de 30 ans que je vis ici, je suis l’un des premiers habitants du quartier, mais je n’avais jamais vu un tel débordement. Vers 2h du matin, la pluie a commencé à tomber avec une forte intensité, et cela a duré jusqu’à 5h. Vers 9h-10h, l’eau de la rivière Nanko a commencé à déborder. Elle avait été curée, mais on n’a pas démoli les constructions érigées dans son lit. Comme on dit en malinké : l’eau ne laisse jamais les traces habituelles. Si les autorités veulent vraiment nous épargner cette souffrance, elles doivent rouvrir correctement le passage de l’eau. Casser certaines maisons et en laisser d’autres ne sert à rien », a-t-il expliqué.

Même constat pour Lamine Siaki Tounkara, qui dénonce un travail bâclé sur la rivière Nanko.

« Cette inondation est due au mauvais curage de la rivière. Au début, ils ont démoli tous les bâtiments marqués d’une croix, mais ensuite, ils ont commencé à contourner certaines constructions dans le lit de la rivière. C’est ce qui a provoqué cette catastrophe. S’ils avaient cassé toutes les maisons marquées, l’ampleur aurait été moindre », a-t-il soutenu.

Au moment où nous quittions les lieux, le préfet de Siguiri, juché sur le camion des sapeurs-pompiers, avait lui-même supervisé le déploiement d’une pirogue pour secourir les habitants du quartier Énergie.

Ibrahima Camara, depuis Siguiri