Africa Road Builders 2026 : la Guinée distinguée pour sa vision des infrastructures

Brazzaville, le 27 mai 2026- En marge des Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement (BAD) dans la capitale congolaise, la 11ᵉ édition de Africa Road Builders (ARB) s’est tenue autour du thème : « Investir dans les routes, investir dans les transports pour la prospérité en Afrique ».

À cette occasion, le Super Prix Grand Bâtisseur – Trophée Babacar N’Diaye a été décerné au Président de la République, Mamadi Doumbouya, en reconnaissance des avancées majeures engagées par la Guinée dans les infrastructures et les transports, notamment à travers la réalisation du gigantesque projet minier Simandou.

Recevant le prix au nom du Président de la République et du Premier ministre, le ministre du Plan, de la Coopération internationale et du développement Ismaël Nabé, a salué une distinction qui honore la Guinée et consacre une vision de transformation nationale portée par les infrastructures structurantes.

Le consortium de journalistes africains de Africa Road Builders et les représentants de la BAD ont souligné le leadership des autorités guinéennes ainsi que l’engagement du pays en faveur de l’intégration régionale et du développement du continent.

Dans une vidéo diffusée lors de la cérémonie, le Premier ministre, Chef du Gouvernement, Amadou Oury Bah, a estimé que cette distinction constitue une reconnaissance internationale des efforts engagés par le Président Mamadi Doumbouya dans la modernisation des infrastructures stratégiques de la Guinée ces qu’âtres dernières années.

Au cours de cette soirée africaine, la Guinée a également été honorée avec le Trophée Bâtisseur décerné au Directeur général du Fonds d’entretien routier, Hamidou Sylla.