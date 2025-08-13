Tiébilé Dramé, vu par l’ambassadeur Maman Sambo SIDIKOU : hommage à un Homme d’Etat – et une source d’inspiration

L’Afrique, sa diaspora, et le monde ont vu partir un homme brave, déterminé et généreux. Né à Nioro-du-Sahel, non loin de la Mauritanie, Tiébilé était issu de Koméoulou, dans le Diafounou. Il était l’héritier du Wagadou, cet empire du Ghana dont la civilisation reste une matrice d’une bonne partie de l’Afrique sahélo-saharienne.

Historien, journaliste, militant, il agit – y compris dans la clandestinité – pour que triomphent ses idées. Incarcéré à plusieurs reprises au Mali (Kidal, Bougheïssa, Talataye et Ménaka de 1977 à 1980), il connaît la torture et s’exile en France (1981) puis en Grande-Bretagne – où il révèle ses talents de vigie, d’organisateur et de défenseur des droits de l’Homme au sein d’Amnesty International.

En Occident, en Afrique et de par le vaste monde, il œuvre pour humaniser le combat politique et faire respecter les libertés fondamentales.Son professionnalisme remarquable est respecté, fait de lui le champion des opprimés et l’adversaire opiniâtre de régimes qui doivent tenir compte des progrès (relatifs) du libéralisme.

Tiébilé sait que les abus qu’il combat nuisent au « contrat de confiance » devant lier citoyens et dirigeants. Peut-être est-ce la raison pour laquelle il s’implique dans les médias – créant l’hebdomadaire Le Républicain et, dirigeant la radio Diaspora 2000 (devenue Tropic FM)? Toujours est-il que cet homme à la trempe exceptionnelle n’a cessé d’agir, pour le Mali, l’Afrique, les Caraïbes, l’Océan Indien … mu par une rare énergie et une hauteur de vues rarement égalée.

En politique, il fonde puis devient secrétaire général (1995) et président (1999) du Parti pour la Renaissance Nationale (PARENA). Au gouvernement, il est ministre des zones arides et semi-arides (1996-7), puis des Affaires étrangères (2019-2020). Au Parlement, il est élu député de Nioro du Sahel (1997) puis président du comité interparlementaire de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA – 2001-2).

Hors de l’Afrique de l’ouest, son génie épris de justice s’épanouit : directeur de la recherche de la mission des Nations unies à Haïti (1993-4), consultant pour observer la situation des droits de l’Homme au Burundi (1995), médiateur dans les négociations de Maputo et d’Addis-Abeba pour résoudre la crise malgache (2009) …

Mon propos n’est pas de souligner un parcours d’une richesse et d’une densité peu communes mais de saluer l’expertise et le doigté du diplomate qu’il fut. Je l’ai vu à l’œuvre, à plusieurs reprises, lors des sessions du Conseil des ministres des affaires étrangères du G5 SAHEL – dont j’étais le Secrétaire Exécutif.

Mon souhait est plutôt de partager le profond respect que j’avais pour cet homme qui eut le courage de défendre des idées. La vie politique est faite de combats, parfois vifs – et vils. J’ai personnellement été témoin d’une intervention discrète qu’il fit pour réduire les effets dévastateurs d’une campagne de désinformation, infâme diffamation d’ampleur régionale.

Je crois pouvoir dire qu’il était un homme de principe, sans pour autant faire de lui le Saint qu’il n’ambitionna sans doute jamais de devenir. Tiébilé Dramé était un véritable « citoyen du monde » – à l’aise lorsqu’il fallait évoluer dans les mondes les plus divers – anglo-saxon, francophone, caribéen, africain, …Toutefois, servie par une aisance hors pair et des facultés oratoires peu communes, son extraordinaire faculté d’adaptation n’a jamais éclipsé sa maîtrise de nos langues régionales (Bamana, Soninké). Il connaissait nos cultures, leurs arts de vivre et savait situer leur parcours en les inscrivant dans la perspective du temps long.

En outre, l’élégance de sa mise était, me semble-t-il, la marque d’un esprit fin, perspicace et profondément curieux. Je me souviens de notre dernière rencontre où je le vis, chez mon grand frère Alpha, où les convives étaient assemblés par des liens de famille et des affinités électives – pour la culture, notamment, et la production intellectuelle. Sans oublier la crise que traverse notre région/monde, sachant précisément que le « désordre » est – parfois – l’une des voies qu’emprunte l’Histoire pour faire advenir un changement (trop) longtemps désiré, nous échangions …

J’ai l’intime conviction que nos contemporains et nos successeurs pourront trouver dans le parcours de mon regretté ami, matière à réflexion et action. Dieu a rappelé un Homme d’Etat, certes. Il a également sollicité le concours d’un fidèle serviteur, dont nous espérons que les bonnes œuvres ici-bas se poursuivront dans l’au-delà.

Après la nuit vient l’aube, lors de laquelle le Croyant peut, après la prière de Fajr, invoquer son Créateur en ces termes : Ô Allāh ! Je Te demande une science utile, une bonne subsistance et des œuvres agréées ! (Allāhumma innī as’aluka ʽilman nāfi ʽann, wa rizqan ṯayyiban, wa ʽamalan mutaqabbalā).

Que Dieu réserve à Tiébilé la félicité éternelle, réconforte les proches du regretté disparu, et accorde aux Maliens et à tous ceux qui virent en lui une source d’inspiration les outils pour obtenir la paix et la prospérité que nous devr(i)ons léguer à nos enfants ! Amen.

Ambassadeur Maman Sambo SIDIKOU