À la veille du vote, la société civile lance une vaste mission de surveillance électorale

À quelques heures de la tenue des élections législatives et communales prévues ce dimanche 31 mai, la coalition d’organisations de la société civile guinéenne réunie au sein de la Dynamique Œil du Citoyen a lancé sa mission nationale d’observation électorale. L’annonce a été faite ce samedi 30 mai, à l’occasion d’une conférence de presse organisée au Village électoral installé au siège du Conseil National des Organisations de la Société Civile Guinéenne (CNOSCG), à Dixinn Mosquée Foula, dans la commune de Dixinn.

La Dynamique Œil du Citoyen regroupe trois grandes plateformes de la société civile guinéenne : le Conseil National des Organisations de la Société Civile Guinéenne (CNOSCG), la Coalition Nationale des Organisations de la Société Civile (CONASOC) et la Plateforme des Citoyens Unis pour le Développement (PCUD).

Dans sa communication, le porte-parole de la coalition a réaffirmé l’engagement des organisations membres en faveur d’un scrutin transparent, crédible et apaisé.

« À la veille des élections législatives et communales du 31 mai 2026, les organisations de la société civile guinéenne unissent leurs forces pour conférer à ce triple scrutin l’intégrité, la transparence et la crédibilité nécessaires afin qu’il soit apaisé et accepté de tous. Ainsi, pour répondre aux défis de transparence, d’inclusion, de participation et de respect des droits des électeurs liés à ce triple scrutin, la Dynamique Œil du Citoyen annonce le lancement officiel de sa mission nationale d’observation électorale à travers le déploiement de 10 000 observateurs et observatrices sur toute l’étendue du territoire national », a déclaré Ange Gabriel Haba.

Selon Gabriel Haba, président du CNOSCG, ces observateurs ont bénéficié d’une formation conforme aux standards internationaux en matière d’observation électorale. Ils seront déployés dans l’ensemble des circonscriptions électorales, des centres de vote, des bureaux de vote ainsi que dans les Commissions administratives de centralisation des votes (CACV).

« Ce contingent citoyen, rigoureusement formé aux standards internationaux et doté d’une expertise avérée en observation électorale, couvrira l’ensemble des circonscriptions électorales, des centres de vote, des bureaux de vote et des CACV du pays », a-t-il précisé.

La Dynamique Œil du Citoyen a pour mandat d’observer de manière indépendante, neutre et impartiale toutes les phases du processus électoral. Une attention particulière sera accordée à l’ouverture des bureaux de vote, à la disponibilité du matériel électoral, au déroulement des opérations de vote et de dépouillement, au respect du secret du vote et des droits des électeurs, ainsi qu’à la centralisation des résultats.

Pour assurer une remontée rapide des informations, la coalition s’appuiera sur une cellule de veille technologique et citoyenne installée au sein de son Village électoral. Cette structure permettra la collecte, l’analyse et le traitement en temps réel des données provenant des différentes localités du pays.

Les responsables de la Dynamique ont également informé l’opinion nationale, les institutions électorales, les partenaires internationaux, les missions d’observation ainsi que les médias que ce Village électoral servira de centre de suivi et de communication tout au long de la journée du scrutin. Des points de presse réguliers y seront organisés afin de présenter les constats recueillis sur le terrain. Une déclaration préliminaire sur le déroulement du vote est annoncée pour le lendemain des élections.

À cette occasion, la coalition a rappelé que la réussite de ces élections constitue une responsabilité collective. Elle a invité la Direction Générale des Élections (DGE), ainsi que les autorités administratives et politiques, à poursuivre leurs efforts afin de garantir un scrutin inclusif, transparent, sécurisé et apaisé.

La plateforme a également appelé les partis politiques, les mouvements politiques et les candidats indépendants à faire preuve de responsabilité et de retenue, en privilégiant le dialogue ainsi que les voies légales en cas de contestation des résultats.

Enfin, la Dynamique Œil du Citoyen a exhorté les citoyens guinéens à participer massivement au vote dans le calme et la sérénité afin de contribuer au renforcement de la démocratie et à la préservation de la paix sociale.

Aminata Camara