Guinée – Algérie :  « Il faut absolument gagner demain », (Abedi)

Par LEDJELY.COM

Pour sa quatrième sortie dans le cadre du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN), la Guinée affrontera les Fennecs d’Algérie demain à Kampala. Une rencontre cruciale pour le sélectionneur guinéen, qui s’est exprimé en conférence de presse. Une victoire nécessaire à la Guinée pour continuer la compétition.

« Nous n’avons pas voulu être dans des “si”, mais finalement, nous y sommes. Il faut absolument gagner demain. Il faut présenter une autre image face à l’Algérie pour décrocher les 6 points et attendre les résultats des autres matches. Nous avons notre destin en main, et pour l’instant, nous ne sommes pas éliminés. Quand on revoit la physionomie de nos matchs précédents, on a forcément des regrets. C’est le football, donc demain, il faudra tout donner pour gagner », a déclaré le coach.

Le sélectionneur a également pointé du doigt le manque de réalisme et d’expérience de son équipe :

« Il y a un manque de maturité et d’expérience. Même si nous travaillons à l’entraînement, les mêmes problèmes persistent. Il faut gagner et ensuite attendre les résultats des autres. Même si nous devons quitter la compétition, nous devons le faire avec honneur », a ajouté Abedi.

Le match Guinée – Algérie se jouera demain à 14h (heure locale) au Nelson Mandela Stadium de Kampala.

Lonceny Camara

