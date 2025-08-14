ledjely
Inondations à Siguiri : « Elles sont un appel à l’action » (Bah Oury)

Par LEDJELY.COM

Au lendemain des inondations qui ont frappé la préfecture de Siguiri dans la nuit du mardi au mercredi, le gouvernement guinéen a réagi. Dans une déclaration, le chef du gouvernement a exhorté l’ensemble des acteurs à dépasser le stade de la simple compassion pour passer à l’action.

« Les inondations à Siguiri ne doivent pas être un simple constat de douleur. Elles sont un appel à l’action. Le Gouvernement est solidaire et mobilisé, mais la solution est collective. Administrateurs, citoyens, exploitants semi-industriels et autres : il est temps d’adopter des pratiques responsables pour protéger nos vies et notre environnement », a déclaré le Premier ministre Amadou Oury Bah.

Ces inondations, qui ont causé d’importants dégâts matériels et touché de nombreuses familles, relancent le débat sur la gestion des risques climatiques et l’urbanisation dans les zones sensibles.

Dans cette région aurifère, où l’exploitation semi-industrielle et artisanale occupe une place importante, les activités humaines sont souvent pointées du doigt pour leur impact sur l’environnement.

