ledjely
Accueil » De « Wi-Fi pour tous » aux aéroports de Guinée : Oumar Saïd Koulibaly nommé DG de la SOGEAG
A la une

De « Wi-Fi pour tous » aux aéroports de Guinée : Oumar Saïd Koulibaly nommé DG de la SOGEAG

Par LEDJELY.COM

Par décret présidentiel publié dans la soirée du vendredi 15 août 2025, le président de la transition a nommé l’ancien ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Économie Numérique, Oumar Saïd Koulibaly, au poste de directeur général de la Société de Gestion et d’Exploitation des Aéroports de Guinée (SOGEAG).

Spécialiste en technologies de l’information, Oumar Saïd Koulibaly sera épaulé par Sékou Ahmed Tidiane Yansané, expert en comptabilité, qui occupe désormais le poste de directeur général adjoint.

Pour rappel, Oumar Saïd Koulibaly s’était illustré en 2020 sous le régime d’Alpha Condé en lançant le projet « Wi-Fi pour tous », initiative ambitieuse qui, selon plusieurs observateurs, n’aura existé que sur le papier.

Ledjely.com

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

La Synergie GMD25 se déchire… et une partie fait ses valises pour l’AFP

LEDJELY.COM

Syli national A : Paolo Duarte nommé sélectionneur 

LEDJELY.COM

Guinée : les Forces Vives accusent le général Doumbouya de « confiscation du pouvoir » et appellent à la mobilisation à partir du 5 septembre

LEDJELY.COM

Référendum constitutionnel : la DGE appelle à cesser toute campagne anticipée

LEDJELY.COM

Incendie à Madina : des milliards réduits en cendres, des victimes en larmes

LEDJELY.COM

Gueckédou : Il se suicide après avoir surpris sa femme avec un autre homme au lit

LEDJELY.COM
Chargement....