De « Wi-Fi pour tous » aux aéroports de Guinée : Oumar Saïd Koulibaly nommé DG de la SOGEAG

Par décret présidentiel publié dans la soirée du vendredi 15 août 2025, le président de la transition a nommé l’ancien ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Économie Numérique, Oumar Saïd Koulibaly, au poste de directeur général de la Société de Gestion et d’Exploitation des Aéroports de Guinée (SOGEAG).

Spécialiste en technologies de l’information, Oumar Saïd Koulibaly sera épaulé par Sékou Ahmed Tidiane Yansané, expert en comptabilité, qui occupe désormais le poste de directeur général adjoint.

Pour rappel, Oumar Saïd Koulibaly s’était illustré en 2020 sous le régime d’Alpha Condé en lançant le projet « Wi-Fi pour tous », initiative ambitieuse qui, selon plusieurs observateurs, n’aura existé que sur le papier.

Ledjely.com