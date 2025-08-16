ledjely
Siguiri : Kemoko Camara retrouvé sans vie après trois jours de recherches

Par LEDJELY.COM

Comme nous l’annoncions dans nos précédents articles, la violente inondation survenue à Siguiri dans la nuit du mardi 12 au jeudi 14 août 2025 a touché plusieurs quartiers et fait un disparu. Après trois jours de recherches intenses, le corps de Kemoko Camara, porté disparu, a été retrouvé ce vendredi 15 août entre l’affluent de la rivière Nanko et le fleuve Bafing.

Interrogé par notre rédaction, Noufodé Camara, président du conseil de quartier de Bolibana, a relaté les circonstances de cette découverte.

« Depuis mardi dernier, les pêcheurs sont mobilisés pour retrouver le disparu. Ce matin, après avoir fouillé toute la longueur de la Nanko, ils ont décidé de chercher également dans le fleuve Bafing, où se jette la rivière. C’est au point de confluence, situé dans le quartier Bolibana, que son corps a été repêché. Ses parents, venus de la Forêt, étaient présents. Les autorités de Siguiri ont pris en charge l’intégralité des frais funéraires. Le président de la délégation spéciale de la commune urbaine a offert 3 000 000 FG, une parcelle et plus de 30 sacs de riz de 25 kg à la famille. Elles ont affirmé que Kemoko est mort en tentant de sauver un enfant de Siguiri. Que Dieu l’accueille dans son paradis », a-t-il expliqué.

Ibrahima Camara, depuis Siguiri

 

