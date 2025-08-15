Guinée – Algérie : un but salvateur… puis l’élimination

La Guinée a vu ses espoirs s’éteindre ce vendredi au Nelson Mandela Stadium de Kampala. Opposé aux Fennecs d’Algérie pour la quatrième et dernière journée du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN), le Syli national local devait impérativement s’imposer… mais n’a obtenu qu’un nul (1-1).

Privé d’Ousmane Dramé (suspendu), remplacé par Ibrahim Sory Sankhon, et de ses blessés Bourhane Camara et Mohamed Bangoura “Cantona”, Souleymane Camara a également titularisé Mory Keita dans les cages à la place d’Ousmane Camara.

Dès l’entame, l’Algérie monopolise le ballon mais sans inquiéter réellement la défense guinéenne. Le Syli tente par moments de surprendre, mais les Fennecs restent vigilants. Résultat : une première période fermée, pauvre en occasions, qui s’achève sur un 0-0.

Au retour des vestiaires, la Guinée n’a plus le choix : il faut marquer. Les changements s’enchaînent : Mohamed Boké remplace Mohamed Diabaté, puis Gnagna et Lancinet Sylla font leur entrée. À l’heure de jeu, Ismaël Camara jaillit au milieu, accélère, profite des appels de Gnagna et Moussa Moïse… et trouve l’ouverture ! 1-0 pour le Syli.

Mais le rêve s’effondre à la 89ᵉ minute, lorsque l’Algérie égalise. Les arrêts de jeu ne changent rien : score final 1-1. La Guinée quitte donc la 8ᵉ édition du CHAN la tête basse, avec un goût amer d’occasion manquée.

Lonceny Camara