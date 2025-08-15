Inondations à Siguiri : Alpha Condé accuse les autorités de la transition

À la suite des inondations à Siguiri dans la nuit du 13 août, l’ancien président Alpha Condé a exprimé, ce vendredi 15 août via Facebook, sa solidarité aux victimes et dénoncé la mauvaise gouvernance des autorités de la transition.

« Nos rues sont devenues des rivières, nos maisons des îlots encerclés par les eaux… Je partage votre douleur et votre inquiétude. Je sais vos nuits blanches, les cris des enfants terrorisés, les biens chèrement acquis engloutis en quelques minutes. Je sais la peine d’avoir tout perdu, parfois même un proche, dans une catastrophe », a-t-il déclaré, estimant que cette catastrophe « aurait pu être évitée ».

Selon lui, le drame n’est pas une fatalité naturelle, mais le fruit « de l’abandon, de l’indifférence et de la mauvaise gouvernance des dirigeants autoproclamés », pointant l’urbanisme sauvage, le détournement des budgets et l’absence d’assainissement.

« Disons-le avec franchise : ce n’est pas la pluie qui est coupable, c’est l’abandon, c’est l’indifférence et c’est la mauvaise gouvernance des dirigeants autoproclamés qui ont freiné notre pays dans son élan de développement…Quand les caniveaux sont obstrués, quand les marécages sont livrés aux spéculateurs, chaque saison de pluie devient une saison de deuil », a-t-il averti.

Alpha Condé appelle les Guinéens à ne plus accepter « la résignation imposée » et à exiger un État qui protège.

« Populations de Siguiri, je vous le dis avec force : nous ne devons plus accepter cette résignation que l’on veut nous imposer. Votre vie, votre sécurité, vos biens ne sont pas des variables d’ajustement dans les calculs d’un pouvoir indifférent et incompétent. Nous avons le droit d’exiger et de restaurer un État qui protège, pas un État qui se cache derrière des excuses et détourne l’argent public à des fins personnelles », a-t-il déclaré.

Il promet enfin de se battre pour qu’aucun enfant de Guinée ne grandisse dans la peur. « Je vous promets, au nom de notre avenir commun, de me battre à vos côtés pour qu’aucun enfant de Guinée ne grandisse dans la peur chaque fois que le ciel s’assombrit. Le temps des manipulations du pouvoir illégal et illégitime est terminé. Le temps des actions sincères doit commencer dès maintenant pour ramener notre pays sur la voie de la dignité, de la démocratie et du développement, voie malheureusement interrompue depuis le 5 septembre 2021 », a-t-il conclu.

L’ancien président a conclu en présentant ses condoléances aux familles endeuillées et sa compassion à ceux qui ont perdu leurs biens.

Aminata Camara