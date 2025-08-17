Nouvelle Constitution : « Mandiana fidèle et loyal au Général Mamady Doumbouya, se mobilisera » (Amadou Doumbouya)

A mesure que nous avançons vers le referendum du 21 septembre 2025, la mobilisation pour l’appropriation du projet de nouvelle constitution s’intensifie aux quatre coins de la Guinée.

Parmi les infatigables et loyaux compagnons du Général Mamady DOUMBOUYA qui parcourent l’intérieur du pays pour cet exercice d’explication du contenu du projet de constitution, figure Amadou DOUMBOUYA, ancien DG de la SONAP.

Dans le long périple qui l’a conduit à l’intérieur du pays, l’étape de Mandiana fut un moment fort de communication et de communion avec les citoyens de cette ville. Lors de sa prise de parole, Amadou Doumbouya a tenu à rappeler aux citoyens de Mandiana qu’ils ont été les porte-flambeau du combat pour l’esprit CNRD en Guinée.

Devant une foule compacte, il a dit en substance ceci :

« La Préfecture de Mandiana a été la première préfecture à supporter le CNRD dès les premières heures de sa prise de responsabilité le 5 Septembre 2021. Mandiana est une préfecture où la parole donnée est sacrée et respectée, où la loyauté reste une valeur observée. Donc je compte sur vous pour voter massivement le 21 Septembre 2025 et qu’on adopte la Constitution enfin qu’on puisse avancer vers une nouvelle république et mettre un terme à la transition ».

Dans sa posture habituelle de proximité et d’humilité, cet inconditionnel du Président de la République Général Mamady DOUMBOUYA, a usé d’une pédagogie simple pour rendre accessible les parties saillantes du projet de nouvelle constitution à son auditoire. C’est-à-dire la langue du terroir.

C’est une foule en liesse et confiante qui au sortir de la salle, affichait une grande assurance pour les futures victoires à l’actif du CNDR avec le concours remarquable des compagnons comme Amadou DOUMBOUYA, n’ont jamais reculer dans la défense des acquis du CNRD sous le leadership en chef et éclairé du Président de la République, le Général d’Armée Mamady DOUMBOUYA.

Cellule de Com