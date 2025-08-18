Grand Prix ANSUTEN 2025 : 320 projets en route vers la consécration

Conakry, 18 août 2025 – Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 320 projets venus de tous les horizons divers ont été soumis pour la 2ᵉ édition du Grand Prix ANSUTEN de la Tech et de l’Innovation. Un record qui confirme l’ascension fulgurante de ce rendez-vous devenu, en un an seulement, la vitrine de l’ingéniosité guinéenne.

Parmi ces candidatures, 150 projets dans la catégorie Jeune Entrepreneur, 117 dans Start-up, 33 dans Recherche, et 20 pour le Prix Spécial Féminin en lien avec les 5 axes de Simandou 2040. Autant de visions, d’idées et de solutions qui reflètent la créativité d’une jeunesse décidée à prendre sa place dans l’économie numérique.

« Ce concours n’est pas seulement une compétition, c’est une pépinière de talents et un tremplin vers la réussite », confie la Directrice Recherche et Développement de l’ANSUTEN.

La préincubation : un passage obligé

Pas question de laisser les candidats se jeter dans l’arène sans préparation. Dans quelques jours, l’Agence nationale du Service Universel des Télécommunications et du Numérique (ANSUTEN), accompagnée de ses partenaires APIMG, Thedatax, Orange Digital Center, ANSSI, a lancé une formation de préincubation du 18 au 29 août 2025 pour les 320 participants pour deux semaines sur les thématiques suivantes l’initiation à l’intelligence artificielle, la création d’identité visuelle, la confiance numérique, les bonnes pratiques d’hygiène numérique, la gestion commerciale et service client, mais aussi l’éducation financière.

Une véritable boîte à outils pour transformer des idées prometteuses en projets viables et durables.

La route vers novembre

Prochaine étape : la lecture et le tri des projets. Les meilleurs d’entre eux décrocheront leur ticket pour la grande finale prévue en novembre à Conakry. Ce jour-là, innovation et audace se croiseront sur scène pour départager ceux qui écriront la prochaine page de la technologie guinéenne.

Avec ce concours Grand Prix, l’ANSUTEN ne se contente pas de récompenser. Elle construit un écosystème où les entrepreneurs ne rêvent pas seulement d’avenir, ils le créent.