Gouvernement élargi : Bah Oury explique les vrais objectifs

Le général Mamadi Doumbouya a procédé récemment à un léger remaniement du gouvernement le 29 juillet dernier. Ainsi, le nombre de membres du gouvernement est passé de 29 à 34. Certains analystes qualifient ce réajustement de mineur, étant donné qu’aucun membre du gouvernement actuel n’a été écarté. À noter en exclusivité : l’ajout de cinq nouveaux personnages.

Interrogé samedi dernier par la presse, le Premier ministre Amadou Oury Bah a expliqué les motivations de ce réaménagement.

« Deux principes et deux objectifs étaient visés par ce remaniement », a-t-il déclaré.

Le premier, dit-il, visait à rééquilibrer les portefeuilles en scindant certains ministères jugés trop chargés. Le second, à redonner du souffle et élargir l’attelage gouvernemental dans un esprit de rassemblement et d’efficacité.

« Prendre en compte certains domaines de l’action publique qui avaient l’air d’être délaissés, puisque la charge conférée à ces ministères pesait dans un autre sens. Donc, il fallait rétablir l’équilibre en procédant à cette scission », a-t-il précisé.

Mais ce nouveau gouvernement marque-t-il un changement de cap ? Le chef du gouvernement nuance :

« Non, la priorité reste la même. Les lettres de mission que leur prédécesseur avaient seront réarticulées en fonction des départements qui ont été scindés. Mais l’action publique globale ne change pas dans le fond, puisque les lettres de mission que le premier ministre leur avait envoyées étaient tout à fait explicites pour la prise en compte de l’ensemble des domaines dont ils ont la charge ».

