Examen du CEE : Gueckédou célèbre ses meilleurs élèves

Gueckédou a lancé sa Semaine nationale du mérite scolaire avec une cérémonie de récompense des six meilleurs élèves de l’examen d’entrée en 7ème année, session 2025, dont deux filles. Quelques enseignants ont également été célébrés pour leur engagement. La cérémonie s’est déroulée ce lundi en présence des autorités préfectorales et communales, des responsables des forces de défense et de sécurité, du corps enseignant, des sages, des religieux et des parents d’élèves.

Dans son allocution de bienvenue, le vice-président de la délégation spéciale, Kéoulen Tounkara, a souligné le rôle central de l’éducation dans le développement.

« Célébrer le mérite scolaire, c’est s’engager davantage pour accompagner les idéaux du CNRD et de son gouvernement. Les ambitions que le président et son gouvernement ont pour notre pays s’inscrivent dans le cadre de la valorisation du vivier humain. Pour qui veut prôner le développement d’un pays, il faut penser aux ressources humaines et ces ressources humaines doivent bénéficier de tous les appuis, de la meilleure formation qui va à coup entraîner l’intégralité », a-t-il déclaré.

Le directeur préfectoral de l’éducation, Mamadou Dian Diallo, a rappelé l’objectif de cette initiative.

« Le secteur de l’éducation étant prioritaire, des innovations ont été apportées, notamment la création par décret de la Semaine nationale du mérite scolaire (SENAMSCO). Cette initiative vise à célébrer les élèves les plus méritants du système éducatif, à encourager l’émulation saine en milieu scolaire et à promouvoir l’égalité des chances, tout en valorisant l’engagement des jeunes filles dans les filières scientifiques », a-t-il souligné.

Le représentant du préfet, lieutenant Fara Joseph Komano, a salué les efforts des lauréats et des enseignants, tout en appelant les parents à s’impliquer davantage dans l’éducation de leurs enfants.

« Cette cérémonie de récompense est l’occasion de saluer non seulement leurs efforts et leur persévérance, mais également l’engagement de l’ensemble de la communauté éducative qui les a soutenus tout au long de leur parcours. L’éducation demeure un pilier essentiel du développement de notre préfecture et de notre pays. Pour cela, nous parents d’élèves devons aider les enseignants et le gouvernement dans l’éducation de nos enfants », a-t-il indiqué.

Au nom de ses camarades, Marie Noël Kourouma a exprimé la gratitude des lauréats.

« Cette journée est une occasion pour nous, les lauréats, de dire un grand merci à nos parents, à nos encadreurs et aux cadres de la DPE pour leur soutien financier, matériel, moral et spirituel », a-t-elle déclaré.

La cérémonie s’est clôturée par la remise d’enveloppes aux six lauréats, de satisfécits à six enseignants, six directeurs d’écoles et trois DSEE.

Niouma Thèdan Kamadou Kamano, depuis Guéckédou