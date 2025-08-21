ledjely
Accueil » Boké : l’indemnité d’un mois suffit-elle ? Les ex-employés de DTP Mining disent non
ActualitésBasse-GuinéeMinesSociété

Boké : l’indemnité d’un mois suffit-elle ? Les ex-employés de DTP Mining disent non

Par LEDJELY.COM

À Boké, la tension monte entre les anciens travailleurs de DTP Mining, sous-traitant de la Guinea Alumina Corporation (GAC), et leur direction. Tôt ce jeudi 21 août 2025, ils se sont rassemblés aux arrêts de bus de Boké, Sangaredi et Tinguilinta pour exprimer leur colère. En cause : la proposition d’un mois de salaire comme unique mesure d’accompagnement après la rupture de leurs contrats. Une offre qu’ils jugent dérisoire et qu’ils ont catégoriquement rejetée.

« Nous voulons des négociations sérieuses, pas une aumône », scandait un manifestant.

Ce n’est pas la première fois que ces ex-employés font entendre leur voix. Dès le lundi, ils avaient organisé un sit-in sur le site de Tinguilinta pour réclamer un véritable accompagnement social.

Dans un mémorandum, ils formulent trois revendications majeures :

  1. Un accompagnement sur cinq ans (négociable) ;

  2. Une couverture sanitaire sur deux ans ;

  3. Le paiement de primes de gratification, à l’image de ce qui avait été accordé aux anciens de la GAC.

Déterminés mais résolument pacifiques, ces travailleurs en appellent désormais à l’arbitrage des autorités guinéennes afin de trouver une issue juste et équitable à ce bras de fer.

Mamadou Bah, depuis Boké

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Kouroussa : des employés de Kouroussa Gold Mining en colère contre le cabinet CAWA Group

LEDJELY.COM

Conflit éleveurs-agriculteurs à Temessadou Djibo : Fara Robert Kotembèdouno se dédouane

LEDJELY.COM

Éboulement à Manéah : « Il y a une femme qui répond au téléphone encore sous les décombres »

LEDJELY.COM

Appel à manifestation d’intérêt : AGEROUTE Guinée recherche des cabinets spécialisés

LEDJELY.COM

Appel à manifestation d’intérêt : l’AGEROUTE Guinée recherche des consultants individuels

LEDJELY.COM

Manéah  : plusieurs morts dans un glissement de terrain, Cellou Dalein adresse ses condoléances

LEDJELY.COM
Chargement....