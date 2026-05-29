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Délestage : une dette de plus de 200 millions $ plonge Conakry dans le noir

Par LEDJELY.COM

Depuis quelques semaines, plusieurs quartiers de Conakry sont confrontés à des coupures prolongées de courant électrique. Ce délestage, comme on peut bien le qualifier, est devenu une préoccupation largement partagée au sein de l’opinion publique, qui ne cache plus son inquiétude face à cette situation persistante.

Derrière les communiqués de l’EDG évoquant des travaux de réparation pour justifier ces délestages, se cache une réalité bien plus amère : les factures impayées d’électricité dues aux fournisseurs.

Celles-ci concernent principalement deux fournisseurs : la centrale thermique Tè Power, située à la Tannerie, avec une capacité de production de 50 MW, et le bateau thermique turc Karpowership, doté d’une capacité de 150 MW.

Selon nos informations, la facture cumulée impayée des deux centrales dépasse les 200 millions de dollars, soit 55 millions de dollars pour l’Américain Tè Power et un peu plus de 150 millions de dollars pour le bateau turc, dont le contrat expire à la fin de l’année 2026. Lire la suite sur  https://emergencegn.net/

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