Guinée | crise de liquidité : pourquoi la BCRG injecte et le circuit se vide

Le paradoxe des trois ponctions silencieuses

Note méthodologique : toutes les données citées dans cette tribune sont issues de sources institutionnelles guinéennes officielles, de déclarations publiques de responsables de l’État, ou de documents législatifs publiés.

La Guinée traverse une période de transformation économique sans précédent. Un taux de croissance à 9,2 %, un déficit du PIB en dessous de 3 %, un taux d’inflation maîtrisé, des réserves de change consolidées, une notation souveraine en B+ perspectives positives. Ces résultats sont réels. Ils témoignent d’une politique économique qui porte ses fruits.

C’est précisément parce que ces fondamentaux sont solides que le Bureau Invisible de Stratégies juge utile d’apporter un éclairage technique sur un paradoxe qui fragilise ces acquis : malgré des injections monétaires historiques, la liquidité ne circule pas. Comprendre pourquoi avec précision, est le préalable à toute solution durable.

BIS ne porte aucun jugement sur les choix budgétaires de l’État. Ce que BIS documente est strictement mécanique : l’interaction entre trois flux qui s’annulent mutuellement et qui, ensemble, neutralisent partiellement l’effort remarquable de la BCRG.

Le constat de départ certifié par la BCRG elle-même

Selon les chiffres publiquement évoqués par le Gouverneur de la BCRG dans une déclaration diffusée sur la Radiotélévision Guinéenne (RTG) : sur 100 billets injectés, 6 seulement reviennent dans le circuit bancaire.

Ce chiffre, cité par le Gouverneur lui-même, illustre l’ampleur du défi. La BCRG a fait sa part et au-delà. La question que BIS pose est : quels mécanismes structurels empêchent ces efforts de produire leur plein effet ?

Première ponction : La coordination budgétaire et monétaire

Pour financer ses infrastructures prioritaires (routes, énergie, équipements publics essentiels à la transition), l’État guinéen a mobilisé 5 000 milliards GNF auprès des 19 banques commerciales en septembre 2023, dont une partie prélevée sur leurs réserves obligatoires, transformées en Obligations du Trésor sur 4 à 5 ans. Source : protocole d’accord publié par le Ministère de l’Économie et des Finances, septembre 2023.

Cette décision est légitime et compréhensible dans le cadre d’un programme d’investissement ambitieux. La Loi de Finances 2024, publiée au Journal Officiel de la République de Guinée, prévoit un mécanisme similaire avec 5 350 milliards GNF supplémentaires en Obligations du Trésor.

Le défi mécanique est le suivant : ces réserves, immobilisées dans des titres pluriannuels, ne sont temporairement plus disponibles pour alimenter les guichets. Simultanément, la BCRG a injecté près de 3 000 milliards GNF entre le quatrième trimestre 2025 et le premier trimestre 2026, un effort sans précédent dans l’histoire monétaire guinéenne, selon les déclarations publiques du Gouverneur.

Les deux efforts sont réels et légitimes. Mais ils opèrent sur des temporalités différentes sans coordination explicite. C’est un défi de calendrier, et non un échec de politique. Une coordination explicite entre le rythme des émissions de titres et les cycles d’injection de la BCRG permettrait d’amplifier l’effet net de chaque franc injecté.

Dans les économies où le mécanisme de refinancement bancaire central est puissant, l’absorption des titres publics est compensée par des injections ciblées. En Guinée, comme nous allons le voir, cette compensation est structurellement limitée par une spécificité architecturale que BIS documente ci-dessous.

Deuxième ponction : L’architecture bancaire et ses spécificités

La BCRG dispose de l’outil classique de tout banquier central : le taux directeur. Elle l’a utilisé avec discernement, l’abaissant progressivement pour tenter de stimuler le crédit à l’économie. Mais une réalité structurelle limite mécaniquement l’efficacité de cet instrument : la plupart des banques implantées en Guinée ne sont pas détenues par des capitaux guinéens. Elles se refinancent très peu auprès de la BCRG et dépendent essentiellement des dépôts clients pour octroyer des crédits. Source : analyses du Comité de Politique Monétaire de la BCRG, publiées en septembre 2025.

Cette spécificité propre à de nombreuses économies africaines en développement réduit mécaniquement l’efficacité du taux directeur comme outil de transmission. Quand une banque centrale européenne baisse son taux directeur, les banques qui se refinancent auprès d’elle ajustent immédiatement leur comportement de crédit. En Guinée, les banques à capitaux étrangers n’ayant pas ce besoin de refinancement central, elles ne subissent pas les mêmes incitations.

Ce n’est pas une critique de la BCRG : c’est une contrainte d’architecture que les meilleurs banquiers centraux du monde ont du mal à contourner avec les instruments classiques. La question que BIS pose : quels instruments complémentaires, adaptés à cette architecture spécifique, permettraient d’amplifier la transmission de la politique monétaire vers l’économie réelle guinéenne ?

Troisième ponction : Le fléchage de la liquidité libérée

Quand la BCRG a assoupli les réserves obligatoires pour libérer de la liquidité bancaire, cette liquidité a principalement bénéficié au marché des titres publics plutôt qu’au crédit à l’économie réelle. Source : analyses publiées dans la presse économique guinéenne spécialisée, premier trimestre 2026.

Le comportement des banques est ici parfaitement rationnel dans un contexte de crise de confiance : elles préfèrent des placements sûrs et rémunérés via les bons du Trésor aux crédits privés perçus comme plus risqués en période d’incertitude. Ce n’est ni une faute des banques ni un échec de la BCRG, mais une conséquence prévisible de tout épisode de crise de confiance dans n’importe quelle économie, documentée dans des contextes similaires en Afrique subsaharienne.

L’assouplissement monétaire censé fluidifier le crédit a en partie fluidifié la dette publique.

La troisième ponction : boucle la boucle

l’État finance ses infrastructures via les ODT, la BCRG tente de compenser via l’assouplissement des réserves, et les banques replacent spontanément cet assouplissement en nouveaux titres publics. Chaque acteur agit rationnellement. Mais le système produit collectivement un résultat que personne n’a délibérément choisi.

Le Système de Paiement Instantané (SPI) : Une avancée stratégique qui gagne à être complétée

Le 13 mai 2026, la BCRG a annoncé le déploiement du Système de Paiement Instantané Inclusif d’ici fin juin. BIS salue pleinement cette initiative. Elle s’inscrit dans la dynamique de modernisation financière que le programme Simandou 2040 appelle. Inspirée d’expériences réussies comme le PIX brésilien et l’UPI indien, elle réduira structurellement la dépendance au cash physique et élargira progressivement le cercle de la bancarisation aujourd’hui limité à 23 % des adultes guinéens selon les données de la BCRG elle-même.

Pour amplifier son impact, le SPI gagnerait à être déployé simultanément avec des mécanismes de règlement inter-entreprises qui ne dépendent pas exclusivement de la liquidité fiduciaire en particulier pour les sous-traitants du corridor Simandou et les opérateurs agricoles. Ces deux instruments sont complémentaires : l’un modernise les paiements des ménages, l’autre fluidifie les transactions de l’économie productive. Ensemble, ils adressent les deux dimensions de la crise, à savoir la demande et l’offre de liquidité.

Trois leviers pour amplifier ce qui fonctionne déjà

BIS ne propose pas de changer de cap, mais d’amplifier ce qui fonctionne déjà, en adressant les frictions mécaniques qui en réduisent l’effet. Ces trois leviers sont au service de la vision Simandou 2040, pas en dehors d’elle.

Levier 1 : Coordination budgétaire et monétaire

Publier un calendrier coordonné des émissions de titres publics et des cycles d’injection de liquidité de la BCRG. Cette transparence permettrait aux acteurs économiques de lisibiliser le flux net de liquidité disponible à chaque période. La prévisibilité est elle-même un instrument de confiance qui réduit le comportement de précaution qui alimente la thésaurisation.

Levier 2 : Instruments de transmission adaptés

Développer des instruments de refinancement conditionnels adaptés à une architecture bancaire à capitaux majoritairement étrangers accessibles aux établissements qui s’engagent volontairement sur des objectifs mesurables de crédit à l’économie réelle guinéenne. Ces instruments existent dans d’autres économies africaines comparables et sont compatibles avec les normes prudentielles internationales.

Levier 3 : Fléchage incitatif de la liquidité libérée

Orienter, sur une base strictement volontaire, incitative et compatible avec les règles prudentielles internationales en vigueur, une partie de l’assouplissement des réserves obligatoires vers des mécanismes de règlement inter-entreprises dans les secteurs stratégiques de la transition : mines, agriculture, BTP. Ce fléchage ne constitue pas une directive contraignante. C’est un cadre incitatif que les banques restent libres d’adopter selon leur propre analyse de risque, et qui servirait directement les objectifs de contenu local de Simandou 2040 en fluidifiant les chaînes de valeur entre donneurs d’ordre et sous-traitants guinéens.

Ces trois leviers forment un système. Les actionner séparément revient à réparer une fuite en en ouvrant deux autres. Ensemble, ils permettent à chaque franc injecté par la BCRG de produire son plein effet dans l’économie réelle guinéenne.

La Guinée a les fondamentaux. Elle a les ressources. Elle a la vision. La technique est au service de cette ambition.

Ibrahima Kalil Sylla

Analyse indépendante au Bureau invisible de stratégie (BIS)

bureauinvisibledestrategies@proton.me