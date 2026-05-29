« Les préparatifs vont bon train » : les autorités électorales rassurent à N’Zérékoré

Le dimanche 31 mai 2026, les Guinéens seront appelés aux urnes pour élire les députés et les maires des communes à travers le pays. À N’Zérékoré, les autorités électorales se veulent rassurantes quant au niveau des préparatifs.

Entre distribution des cartes d’électeurs, dispositions sécuritaires et formations des acteurs électoraux, le directeur préfectoral des élections affirme que toutes les dispositions sont en train d’être prises pour assurer un scrutin apaisé. Il l’a fait savoir ce vendredi 29 mai, lors d’un entretien accordé à notre correspondant basé dans la préfecture.

Selon Cécé Théa, le climat politique reste serein à N’Zérékoré et les relations avec les acteurs politiques se déroulent dans une atmosphère de compréhension.

« Nous avons reçu les candidatures, on a envoyé à Conakry, Conakry a validé les candidats retenus. On les a informés, ils ont pris part. Ceux qui n’étaient pas retenus ont fait recours à la justice comme la loi le prévoit. Donc, on est parti à la justice, le dossier a été analysé et d’autres ont été satisfaits. Dès lors, nous avons entamé la phase de la campagne. Dans la campagne aussi, ça s’est bien passé, il n’y a pas eu d’erreur ici. Ça s’est bien passé entre nous, entre les politiciens et jusqu’à présent, le climat politique est bon dans l’ensemble », a déclaré Cécé Théa.

Poursuivant, le directeur préfectoral des élections a indiqué que la phase de formation des membres de la CACV se déroule actuellement à l’université. Elle sera suivie par celle de la commission de réception des résultats, avant la formation des membres des bureaux de vote prévue à la bibliothèque.

« Et demain, ça sera la formation des membres du bureau de vote, qui se tiendra dans les différentes communes. La distribution des cartes d’électeurs, à ce niveau, les cartes d’électeurs étaient venues. Ceux qui n’avaient pas reçu, on a remonté l’information. Maintenant, on a donné une seconde chance à des gens qui avaient perdu les cartes, qui n’avaient pas les cartes d’électeurs, ou les cartes d’électeurs qui ont été détruites. Les demandes de duplicatas ont été faites pour ces gens-là et ils ont reçu les cartes. Pour plus de précisions, les bureaux de vote sont toujours les mêmes à N’Zérékoré dans l’ensemble des communes, y compris les zones environnantes. La sécurité est assurée. C’est pour vous dire que les préparatifs vont bon train », a confié Cécé Théa.

Le responsable électoral a également lancé un appel au calme et à la retenue à l’endroit des populations de la préfecture.

« J’invite toutes les composantes de la préfecture de N’Zérékoré à la retenue et au calme pour que les choses se passent bien », a-t-il lancé.

À en croire le directeur préfectoral des élections, 602 bureaux de vote seront aménagés dans l’ensemble de la préfecture de N’Zérékoré pour accueillir les électeurs le 31 mai prochain.

Foromo Fazy Béavogui depuis N’Zérékoré