Guéckédou : le parquet met en garde les membres de la CACV contre toute manipulation des résultats

Dans le cadre de l’organisation des élections législatives et communales prévues le 31 mai 2026, les 34 membres de la Commission administrative de centralisation des votes (CACV) de Guéckédou ont prêté serment ce jeudi 28 mai. À travers cette étape cruciale du processus électoral, les autorités judiciaires ont insisté sur la responsabilité qui incombe aux membres chargés de la centralisation des résultats. La transparence et l’intégrité des élections demeurent en effet des piliers fondamentaux de toute démocratie.

Prenant la parole à cette occasion, le substitut du procureur près le tribunal de première instance de Guéckédou a rappelé l’importance de la mission confiée aux membres de la CACV.

« La cérémonie à laquelle nous procédons aujourd’hui n’est pas une simple formalité administrative et judiciaire. Elle est le symbole d’un contrat social passé entre ceux qui reçoivent une mission de service public et la nation tout entière, dont ils deviennent, pour la durée du scrutin, les dépositaires de la volonté. La centralisation des votes est un acte terminal et définitif du processus électoral. C’est l’opération par laquelle la parole du peuple prend sa forme définitive avant d’être proclamée. C’est dire combien la mission que vous assumez est sensible, délicate et d’une portée incalculable pour la vie de notre nation. Une erreur, une négligence ou une manipulation, à ce stade du processus, peut défigurer la vérité des urnes, ternir la légitimité des institutions, voire plonger le pays dans des contestations aux conséquences imprévisibles », a déclaré Louncény Condé.

Poursuivant son intervention, le magistrat a exhorté les membres de la CACV à faire preuve de neutralité et d’impartialité dans l’exercice de leurs fonctions.

« En votre qualité de membres de la Commission administrative de centralisation des votes, vous êtes investis de trois missions. D’abord une mission technique, qui consiste à compiler, collecter et centraliser avec exactitude les procès-verbaux et les résultats issus de l’ensemble des bureaux de vote de votre ressort, dans le strict respect de la loi. Ensuite, une mission d’impartialité : vous n’êtes pas les représentants des candidats, ni d’une liste, encore moins des partis politiques. Vous êtes les représentants de la loi et, à travers elle, de l’ensemble des électeurs. La neutralité la plus absolue doit guider chacun de vos pas et chacune de vos décisions », a-t-il conseillé.

À l’issue de la cérémonie, les 34 membres de la CACV ont juré devant le parquet d’accomplir leur mission dans le strict respect de la loi.

Niouma Thèdan Kamadou Kamano