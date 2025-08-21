Éboulement à Manéah : 11 morts et plusieurs blessés (bilan provisoire)

Quelques heures seulement après le drame survenu à Dubréka, un autre glissement de terrain s’est produit dans la nuit du mercredi 20 août, aux environs de 21 heures, dans une carrière située à Friguiadi Nord, commune urbaine de Manéah, préfecture de Coyah. Le bilan provisoire fait état de 11 morts et des blessés.

Aussitôt alertés, les sapeurs-pompiers et des équipes de secours ont été dépêchés sur les lieux pour tenter de sauver les victimes coincées sous les décombres.

Selon le ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat, Mory Condé, dépêché sur place, le bilan provisoire qui était de neuf morts et de plusieurs blessés évacués d’urgence à l’hôpital régional de Coyah, dans la matinée (à 9h), est passé à 11 morts vers 10h.

« En tant que gouvernement, nous avons la responsabilité d’être aux côtés des équipes de secours, des jeunes militaires mobilisés, mais aussi des familles sinistrées pour leur témoigner notre compassion. Nous poursuivons les recherches pour retrouver d’autres corps. Les dépouilles ont déjà été transférées à l’hôpital de Coyah ce matin, tandis que les survivants ont été extraits des décombres et pris en charge », a déclaré Mory Condé.

Le ministre a par ailleurs réitéré l’engagement du gouvernement à soutenir les sinistrés et à tirer les leçons de ce drame.

« Nous allons prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter que ce genre de tragédie ne se reproduise. J’appelle les citoyens au respect des normes d’installation et de construction, et invite les autorités locales, notamment les présidents des conseils de quartier et les chefs de secteur, à refuser toute construction dans les zones à risques », a-t-il insisté.

Aminata Camara