Glissement de terrain à Manéah : le Gouvernement se prononce

Le Gouvernement de la République de Guinée informe l’opinion nationale et internationale qu’un glissement de terrain est survenu dans la commune urbaine de Manéah, dans la nuit du mercredi 20 au jeudi 21 août 2025, à la suite de fortes pluies.

Le sinistre a provoqué l’effondrement de plusieurs habitations. Selon l’Agence nationale de gestion des urgences et des catastrophes humanitaires (ANGUCH), le bilan provisoire établi à 10h fait état de onze (11) personnes décédées et dix (10) blessés, tous pris en charge à l’hôpital de Coyah.

Dès les premières heures, l’État a mobilisé des équipes du bataillon de génie militaire, de la protection civile, de l’Agence nationale de gestion des catastrophes humanitaires, de la Croix-Rouge, ainsi que des unités de police, de gendarmerie et de l’armée. D’importants moyens logistiques ont été déployés pour appuyer les opérations de secours, menées en étroite collaboration avec les habitants du quartier, qui orientent les équipes vers les zones les plus à risque.

Le Gouvernement adresse sa profonde compassion et toute sa solidarité aux familles des victimes de ce drame.

L’Etat reste pleinement engagé aux côtés des populations affectées et continuera de mobiliser tous les moyens nécessaires pour porter assistance aux sinistrés.

Le Gouvernement appelle enfin l’ensemble des citoyens au calme et à la sérénité, le temps que les secours poursuivent leurs interventions.

Le Porte-parole du Gouvernement

Ousmane Gaoual DIALLO