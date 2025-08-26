Kamsar : un jeune retrouvé mort, nouvelle victime présumée de la « kush »

Le phénomène de la « kush », cette drogue de plus en plus répandue en Guinée, continue de semer mort et inquiétude. Ce mardi 26 août 2025, un jeune homme d’environ trente ans a été retrouvé sans vie dans le secteur Kamp-Balanta, district de Kamsar Cité.

Selon les informations recueillies sur place, la consommation de cette substance toxique serait à l’origine du drame. Alertés, les responsables locaux ont immédiatement informé les autorités communales. Les forces de défense et de sécurité se sont rendues sur les lieux pour procéder au constat, avant que le corps ne soit transporté à la morgue de l’hôpital ANAIM de Kamsar.

Si l’identité de la victime n’a pas encore été établie, ce nouveau cas relance le débat sur l’ampleur de la « kush » dans la région de Boké. Plusieurs décès liés à cette drogue ont été enregistrés ces derniers mois, plongeant les familles dans le désarroi et les autorités dans l’embarras.

Face à la propagation rapide de ce fléau, les habitants de Kamsar appellent à une riposte plus ferme des services de sécurité et à une intensification des campagnes de sensibilisation, notamment auprès des jeunes, principales cibles de ce dangereux produit.

Mamadou BAH, depuis Boké