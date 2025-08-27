Conakry : le journaliste Daouda Bah évacué à Tunis pour des soins

Le journaliste sportif de la Radio Télévision Guinéenne (RTG), Daouda Bah, grièvement blessé à l’œil droit lors d’une attaque de jeunes manifestants à Bomboly, a été évacué ce mardi à Tunis pour y recevoir des soins spécialisés.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent notre confrère allongé sur un lit médicalisé, à l’aéroport de Conakry, prêt à embarquer pour son vol.

Son départ a été marqué par la présence émue de proches, de membres de sa famille et de collègues venus l’accompagner.

Balla Yombouno