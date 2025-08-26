Kindia : près de 2 tonnes de chanvre indien saisies par la gendarmerie

La gendarmerie régionale de Kindia a présenté ce mardi 26 août 2025 une importante saisie de chanvre indien, en présence de plusieurs journalistes. Il s’agit d’un lot estimé à 1 725 kilogrammes, soit près de deux tonnes, accompagné de semences. Cette opération s’inscrit dans la dynamique de lutte contre les drogues et psychotropes, déclenchée par le parquet général près la Cour d’appel de Conakry.

« Le minibus immatriculé AU-0805-02, de marque Mercedes, a été intercepté par la Brigade de Recherche de Kindia. Le véhicule, en provenance de Bambaya pour le centre-ville, a été abandonné par son chauffeur qui a pris la fuite. À l’intérieur, nous avons retrouvé plus de 1 700 kg de chanvre indien. Les investigations ont permis d’identifier le chauffeur, Younoussa Sylla, interpellé le 21 août 2025. Lors de son audition, il a déclaré travailler pour un certain Amadou, présumé propriétaire de la marchandise, et que le transport avait été négocié à trois millions de francs guinéens », a expliqué le Lieutenant Algassimou Dokoré Bah, Commandant adjoint de la Brigade de Recherche de Kindia.

Lors de la présentation officielle, le commandant de la première région militaire de Kindia, Mamadi Condé, a salué la vigilance citoyenne et le professionnalisme des forces de sécurité, avant d’insister sur la nécessité d’une plus grande collaboration avec la population.

« Nous sommes rassurés par cette nouvelle génération de gendarmes qui, avec professionnalisme, parviennent à mener à bien leurs missions. Ce minibus a pu être signalé grâce à des citoyens patriotes, soucieux de la sécurité et de la paix en Guinée. Mais il faut aller plus loin : si ces quantités arrivaient à destination, c’est la jeunesse guinéenne qui en paierait le prix. Le développement d’un pays repose sur sa jeunesse, sur ses bras valides. Or, nous assistons déjà à une multiplication des cas de dépression, de dérives criminelles et d’actes violents liés à la consommation de stupéfiants. Aucun homme normal ne peut tuer son prochain ou violer une enfant sans être sous l’effet d’excitants », a-t-il affirmé.

N’Famoussa Siby