RTG : le journaliste Daouda Bah violemment agressé à Conakry

Par LEDJELY.COM

Le journaliste de la RTG, Daouda Bah, a été victime d’une violente agression par des inconnus lundi soir alors qu’il regagnait son domicile à moto, après une  journée de travail. L’attaque s’est produite à Bonboli, sur l’axe Hamdallaye–Bambéto.

Selon une source contactée à la RTG, le journaliste, grièvement blessé, a été secouru in extremis par des passants avant d’être conduit d’abord à l’hôpital sino-guinéen, puis transféré à l’hôpital Donka pour des soins plus adaptés.

Notre source précise que Daouda Bah a été sérieusement touché à l’œil gauche, suscitant une vive inquiétude sur son état de santé. Des démarches seraient déjà engagées en vue d’une évacuation sanitaire, dont la destination reste pour l’instant inconnue.

