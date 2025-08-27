Guinée-Bissau : vent de panique au palais présidentiel

Le nouveau Premier ministre de Guinée-Bissau, Braima Camara, investi le 22 août dernier, a été victime d’un malaise ce mardi 26 août 2025, en pleine cérémonie officielle au palais présidentiel. L’incident est survenu alors que le chef de l’État, Umaro Sissoco Embaló, prononçait un discours, plongeant l’assistance dans la stupeur.

À l’issue de la prestation de serment des nouveaux membres du Conseil d’État, organe consultatif de la présidence, le Premier ministre s’est effondré. Un bruit sourd a interrompu l’allocution du président Embaló, qui s’est aussitôt précipité pour constater la gravité de la situation.

Transporté d’urgence à l’hôpital militaire de Bissau, Braima Camara a ensuite été évacué vers Dakar pour des soins spécialisés. Selon plusieurs sources, une nouvelle destination médicale pourrait être envisagée, mais aucune information officielle n’a encore été donnée sur l’évolution de son état.

Nommé Premier ministre le 7 août, après le limogeage de Rui Duarte de Barros par décret présidentiel, Braima Camara n’avait pris ses fonctions que récemment. Son malaise survient dans un contexte politique déjà tendu, marqué par un remaniement gouvernemental et par le renforcement du rôle du Conseil d’État, voulu par le président Embaló.

Âgé de 57 ans, le chef du gouvernement n’est pas considéré comme un dirigeant âgé selon les standards du continent. Pourtant, cet incident ravive une fois de plus le débat sur la santé des responsables politiques en exercice.

Pour l’heure, la présidence de la République n’a livré aucun détail supplémentaire sur son état de santé.

N’Famoussa Siby