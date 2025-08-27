ledjely
Accueil » Marine marchande : Paul Moussa Diawara et son adjoint suspendus pour « faute lourde »
Actualités

Marine marchande : Paul Moussa Diawara et son adjoint suspendus pour « faute lourde »

Par LEDJELY.COM

Nommé le 13 novembre 2024 à la tête de la Direction générale de la Marine marchande par le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, Paul Moussa Diawara vient d’être suspendu de ses fonctions, tout comme son adjoint, Aly Nabé.

La décision a été prise par le ministre des Transports, Ousmane Gaoual Diallo, qui invoque des fautes lourdes commises par les deux responsables.

D’après notre source, ils sont suspendus jusqu’à nouvel ordre. En attendant, Mamoudou Keita, conseiller chargé des questions de transports terrestres et maritimes, est désigné pour assurer l’intérim à la direction nationale de la Marine marchande.

Ainsi, le secrétaire général du ministère des transports et l’inspection générale sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de cette décision du ministre Ousmane Gaoual Diallo.

Selon notre source proche du département, le dossier de Paul Moussa Diawara et de son adjoint pourrait être transmis devant la CRIEF dans les prochains jours.

Ledjely.com

