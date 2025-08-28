Conakry : la rentrée scolaire arrive, mais des écoles ne sont pas prêtes

À Conakry, la rentrée scolaire approche à grands pas, mais certaines écoles peinent encore à se préparer. L’école primaire Dar-es-Salam, dans la commune de Ratoma, illustre parfaitement ce décalage entre calendrier officiel et réalité sur le terrain.

Le ministère de l’Enseignement Pré-Universitaire et de l’Alphabétisation (MEPU-A) à travers l’inspection generale de l’education a annoncé, dans un communiqué le lundi 25 août, que la rentrée administrative aura lieu le 8 septembre et l’ouverture des classes le 15 septembre. Dans un entretien avec un de nos reporters, Mamady Cinq Kaba, directeur de l’école Dar-es-Salam, décrit les efforts de son établissement pour respecter ce calendrier.

Dans la cour boueuse de l’école, des sachets d’eau vides traînent encore. Quelques élèves en tenue décontractée s’attardent dans les salles, suivant des cours de vacances. Sur les murs défraîchis, aucune trace de peinture fraîche ne laisse deviner l’approche d’une nouvelle rentrée. À seulement deux semaines de la reprise, l’établissement peine à donner l’image d’une école prête à accueillir ses élèves.

« Mercredi, à 11 h, j’ai convoqué une réunion avec les maîtres pour que nous puissions nous organiser. Nous échangeons des idées, répartissons les tâches et diffusons l’information dans les quartiers, même dans les mosquées, pour rappeler que la rentrée est prévue pour le 15 septembre. J’ai également contacté mon informaticien pour qu’il intervienne. Je suis certain qu’à la date indiquée, nous serons prêts », confie Mamady Cinq Kaba, hors micro.

Cependant, les défis matériels demeurent. La peinture des bâtiments relève des autorités. « Les couches de peinture sont gérées par l’État, et pour l’instant, rien n’a été fait », précise le directeur. L’école fait également face à un manque d’équipements. « Chaque salle compte environ 31 tables-bancs. La majorité sont en bon état, mais une trentaine sont cassées. Nous avons un menuisier qui pourra les réparer, il suffira de lui fournir des pointes. Quand nous aurons les moyens, il sera payé », explique-t-il.

Ces réalités rappellent que la rentrée du 15 septembre pourrait représenter un véritable défi pour Dar-es-Salam. Entre ambition et contraintes matérielles, cette école illustre le fragile équilibre auquel font face de nombreuses institutions avant le grand jour.

M’Mah Cissé