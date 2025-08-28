Fichier électoral : Plus de 6,7 millions d’inscrits, Conakry rafle de peu la première place

Le ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation a dévoilé, ce jeudi à Conakry, les statistiques finales du fichier électoral biométrique. Les résultats révèlent une forte participation féminine et une implication notable de la diaspora, en prélude aux prochaines échéances nationales et locales. À l’issue des opérations de contrôle, de vérification, de correction et de gestion du contentieux sur les listes électorales provisoires, la Commission électorale a publié les chiffres définitifs. Le corps électoral guinéen compte désormais 6 768 458 électeurs, dont 125 271 issus de la diaspora.

La répartition par genre met en évidence la forte mobilisation des femmes, qui représentent 3 493 252 inscrites, contre 3 149 254 hommes.

Pour l’organisation des scrutins à venir, le pays dispose de 16 712 centres de vote et 23 662 bureaux de vote répartis sur l’ensemble du territoire national et à l’étranger.

Sur le plan régional, Conakry demeure la zone la plus peuplée en électeurs enregistrés 1 543 022 électeurs, suivie de Kankan avec 1 522 956 électeurs, Kindia avec 882 649 électeurs et Nzérékoré avec 828 124 électeurs.

Ces données marquent une étape clé dans le processus électoral guinéen, placé sous le signe de la transparence et de l’inclusion, avec une volonté affichée de garantir la participation de toutes les composantes de la nation.

