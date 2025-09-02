La rentrée officielle des classes est désormais fixée au lundi 6 octobre 2025

Le Ministère de l’Enseignement Pré-universitaire et de l’Alphabétisation a annoncé ce 2 septembre que la rentrée officielle des classes pour l’année 2025-2026 est désormais fixée au lundi 6 octobre, après une rentrée administrative prévue le 25 septembre. Selon le ministère, ce réaménagement vise à permettre aux enseignants et encadreurs scolaires de participer au scrutin du 21 septembre 2025.

Si la décision peut sembler logique d’un point de vue civique, elle soulève plusieurs interrogations. Ce décalage oblige élèves, parents et enseignants à ajuster leur organisation, alors même que la préparation de l’année scolaire nécessite rigueur et anticipation. Les inspecteurs, directeurs d’établissements et délégués scolaires sont appelés à prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir une reprise effective des cours.

Le ministère se dit confiant dans la collaboration de tous pour respecter ce calendrier et assurer la réussite de l’année académique 2025-2026.

Avec cette décision, les élèves guinéens devront patienter quelques jours supplémentaires avant de retrouver le chemin de l’école, dans un contexte électoral particulier qui marquera le début de cette nouvelle année scolaire.

M’Mah Cissé