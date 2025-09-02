ledjely
Rentrée scolaire reportée au 6 octobre : Ansa Diawara explique les raisons
Rentrée scolaire reportée au 6 octobre : Ansa Diawara explique les raisons

Par LEDJELY.COM

Le ministère de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation a annoncé, dans un communiqué, le report de la rentrée scolaire initialement prévue pour le 15 septembre 2025. La nouvelle date est désormais fixée au 6 octobre 2025. Ansa Diawara donne les motifs de cette décision. 

Cette décision fait suite à une réunion extraordinaire de l’intersyndicale de l’Éducation (FSPE, SLECG, SNE), tenue au siège du Syndicat Libre des Enseignants et Chercheurs de Guinée (SLECG) à Donka.

Joint par téléphone, Ansa Diawara a précisé les motifs de ce report, réfutant toute pression syndicale.

« Effectivement, la rentrée a été reportée pour permettre à nos enseignants encadrants de participer au scrutin du 21 septembre. Cette décision intervient à la demande du ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD), qui mobilisera 50 000 enseignants dans les bureaux de vote. Contrairement aux partis politiques qui envoient leurs propres agents, l’administration organise le scrutin et a besoin de nos enseignants pour encadrer le vote. Cela ne peut se faire pendant que les cours sont en session. Voilà la raison fondamentale du report », a-t-il laissé entendre.

Balla Yombouno

