Guineematin suspendu : l’administration du site dénonce une sanction incomprise

La Haute Autorité de la Communication (HAC) a pris une décision lourde de conséquences ce week-end : le site d’informations Guineematin.com est suspendu « jusqu’à nouvel ordre ». L’instance de régulation reproche au média de ne pas avoir respecté les principes « d’impartialité, d’égalité, de neutralité et d’équilibre de l’information » en pleine campagne référendaire, tout en évoquant une « violation de la réglementation en vigueur ».

La sanction ne s’arrête pas là. La HAC a également décidé d’interdire d’émettre Guineematin TV, la web télévision du site, estimée « illégale et non conforme aux normes établies ».

Face à ce coup de massue, l’administrateur général de Guineematin, Nouhou Baldé, se dit abasourdi. Dans une réaction publiée sur Facebook, il confie son incompréhension.

« À tous ceux qui m’appellent, comme vous, je n’ai aucune idée pour expliquer cette suspension de Guineematin par la HAC. Nous n’avons reçu aucun appel, aucun message, aucune notification… pour expliquer ce que nous avons commis comme faute pour justifier cette lourde sanction », a-t-il écrit.

