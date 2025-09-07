ledjely
Fin de la West Africa Champions Cup à Kankan : Djoliba AC sacré, Horoya AC sombre

Par LEDJELY.COM

La quatrième et dernière journée de la West Africa Champions Cup a tenu toutes ses promesses ce samedi au stade M’Balou Mady Diakité GLAO de Kankan. Trois affiches étaient au programme pour clore ce tournoi régional qui a rassemblé l’élite du football ouest-africain. Une édition qui a connu le sacre du Djoliba AC du Mali.

En ouverture, à 10h, les Burkinabés de Rahimo FC ont dominé les Libériens de LISCR (2-1). Yambé Kouassi (57e) et Chabane Camara (73e) ont donné l’avantage à Rahimo, avant que Vai Kamah ne réduise l’écart à la 82e minute pour LISCR. Trop tard pour inverser la tendance.

À 14h, le choc tant attendu entre le Horoya AC et le Djoliba AC a tourné à l’avantage des Maliens. Le HAC, en quête de rachat, a encore déçu.

Le Djoliba ouvre le score juste avant la pause par Ange Fabian (45+2). Malgré une nette domination territoriale, le champion de Guinée n’a jamais trouvé la faille. Pire, dans les ultimes instants, Adama Traoré assomme le Horoya (90+6). Score final : 2-0. Un revers qui confirme la mauvaise forme du club de Matam.

La dernière affiche a opposé le Stade Malien au Hafia FC. Les Bamakois prennent l’avantage grâce à Ibrahima Camara (34e). Mais, galvanisé par le public de Nabaya, le Hafia égalise sur un but contre son camp de Boubacar Mamakoye (68e). Malgré quelques occasions de part et d’autre, le score ne bouge plus : 1-1.

Classement final :

1. Djoliba AC – 8 points

2. Rahimo FC – 8 points

3. Hafia FC – 7 points

4. Stade Malien – 5 points

5. Horoya AC – 2 points

6. LISCR – 1 point

Ainsi s’achève cette édition de la West Africa Champions Cup. Djoliba AC monte sur le trône, Rahimo confirme son statut, tandis que le Horoya AC sort par la petite porte, avec seulement deux points en quatre matchs.

Lonceny Camara

