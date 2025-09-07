Ousmane Gaoual aux citoyens de Kankan : « Cette Constitution est la vôtre »

La campagne référendaire pour la nouvelle Constitution a pris une dimension populaire ce samedi à Kankan. Le ministre des Transports et porte-parole du gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo, a rassemblé une foule à Nabaya en faveur de l’unité et à l’engagement citoyen.

Accompagné du gouverneur de la région, du président de la délégation spéciale et de cadres du département, le ministre a mené une marche qui a débuté de la place des Martyrs jusqu’au terrain du camp Soundiata Keïta. Les participants, portant des t-shirts à l’effigie du général Mamadi Doumbouya, scandaient : « Je vote Oui pour la nouvelle Constitution ».

Dans son discours, le ministre a détaillé les principales innovations du texte constitutionnel.

« Elle renforce le rôle du Parlement avec deux chambres, l’une qui représente le peuple et l’autre qui représente les collectivités, le Sénat. Elle consacre des droits nouveaux pour la jeunesse, les femmes et les travailleurs. Elle protège l’unité nationale et rend intangible la République, la laïcité et le pluralisme politique. C’est un texte moderne, tourné vers l’avenir, qui place le citoyen au cœur de la République », a-t-il déclaré.

Ousmane Gaoual Diallo a insisté sur le rôle de la Constitution dans la réconciliation et l’unité nationale.

« C’est un ciment qui rassemble dans notre diversité. Nous sommes ici pour écrire une nouvelle page de l’histoire de notre pays », a-t-il affirmé.

S’adressant directement aux électeurs avant le scrutin du 21 septembre, le ministre a appelé à la vigilance.

« Le 21 septembre, c’est vous le peuple qui décidez. Faites attention aux marchands de haine sur les réseaux sociaux. La Constitution garantit l’avenir de notre pays. À la jeunesse, vous êtes la force de ce pays. Aux femmes, vous êtes les piliers de nos familles et de notre nation. Cette Constitution est la vôtre, elle consacre la couverture santé universelle et l’éducation gratuite pour tous », a-t-il déclaré.

Il a conclu par un appel solennel aux femmes : « Femmes, le 21 septembre, votez Oui pour vous, pour vos enfants, pour vos maris, pour l’avenir, pour la paix, la justice et la démocratie ».

N’Famoussa Siby