Banque : Le Premier ministre inaugure le nouveau siège de SUNU Assurances Guinée

Le Premier ministre, Amadou Oury Bah, a présidé ce vendredi 12 septembre 2025 la cérémonie d’inauguration du nouveau siège du groupe SUNU Assurances, situé dans le quartier Cameroun, dans la commune de Dixinn. Ce nouveau siège, symbole de la solidité et de la croissance de SUNU Assurances en Guinée, constitue une concrétisation forte : il témoigne de la confiance dans le potentiel du marché guinéen et de la volonté du groupe d’y jouer un rôle de premier plan.

Au-delà de l’infrastructure, c’est une vision affirmée qui se dessine : celle d’une proximité renforcée avec les assurés. Chaque espace, chaque service, a été pensé pour faciliter les démarches, réduire les délais et offrir une expérience client fluide, humaine et professionnelle. Le tout incarne parfaitement la valeur fondamentale de SUNU : le client au centre de tout.

Ce nouveau siège se veut un levier d’amélioration de l’expérience client et de motivation des équipes, gage d’une performance durable, afin de poursuivre la vision d’être un acteur de référence du secteur financier guinéen en matière de respect des engagements, d’innovation et d’inclusion financière en Afrique.

Ce déménagement reflète l’engagement du groupe SUNU et de ses actionnaires en faveur du développement de ses filiales en Guinée.

Pour le président du Conseil d’administration de SUNU Assurances, Thierno Oury Bah, ce siège est le reflet de l’engagement à long terme du groupe envers le marché guinéen, et surtout envers ses assurés.

« Il incarne notre volonté de bâtir une assurance moderne, responsable et proche de la société locale. En tant que Conseil d’administration, notre mission est de tracer une ligne claire, de veiller à la solidité de notre gouvernance et de préparer l’avenir avec ambition et lucidité. L’ouverture de ce siège illustre parfaitement cette volonté. Il est le fruit d’un travail collectif et d’une vision partagée. Une vision de transparence, car nous voulons que chaque client sache qu’il est au cœur de nos décisions », a-t-il souligné.

De son côté, Mohamed Lamine Conté, premier vice-gouverneur de la Banque centrale, a rappelé l’importance de l’acquisition d’un siège social.

« Acquérir un siège, c’est aussi créer de meilleures conditions de travail pour son personnel, en vue d’accroître sa motivation et son rendement. C’est surtout offrir à la clientèle un cadre plus agréable et sécurisé pour réaliser ses opérations. Cela permet de fournir, avec plus de commodité, des produits et services de qualité, à la satisfaction de tous. Acquérir un siège, c’est également affirmer sa stature, soigner son image, marquer son territoire et cultiver une réputation », a-t-il indiqué.

Dans son allocution, la directrice générale de SUNU Assurances Guinée, Mariame Barry, a déclaré que ce siège « est bien plus qu’un bâtiment institutionnel : c’est une promesse ». Elle a insisté sur l’importance de placer le client au cœur de la stratégie de l’entreprise.

« Chaque espace, chaque service, chaque interaction vise à offrir un accueil chaleureux, une écoute attentive et des solutions adaptées aux besoins de nos clients », a-t-elle précisé, avant de réaffirmer l’engagement du groupe en faveur de la digitalisation et de l’innovation.

Le Premier ministre Amadou Oury Bah a replacé l’événement dans le cadre du programme Simandou 2040, en soulignant le rôle central des assurances dans la mobilisation de l’épargne nationale et la consolidation de la souveraineté économique.

« Développer la culture de l’assurance en Guinée est essentiel pour sécuriser les familles, accompagner les entreprises et renforcer nos capacités de financement interne », a-t-il soutenu.

Il a conclu son intervention en invitant les autres compagnies d’assurance, ainsi que les institutions financières : banques, institutions de microfinance, établissements de monnaie électronique à emboîter le pas de SUNU Assurances et des autres établissements qui se sont dotés de sièges modernes, afin de soigner leur image et, surtout, de contribuer au développement de notre pays.

Balla Yombouno