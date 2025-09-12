Conakry : Ibrahima Kalil Diallo auditionné à la DCPJ

Ce vendredi 12 septembre, dans la journée, le président du mouvement Agissons Pour la Guinée (APG) et ancien journaliste, Ibrahima Kalil Diallo, s’est présenté à la Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ), où il a été entendu toute la journée.

Un proche collaborateur d’Ibrahima Kalil Diallo a indiqué que les raisons de cette interpellation demeurent inconnues pour l’instant.

Au moment de la publication de cette dépêche, Ibrahima Kalil Diallo attendrait une décision de la DCPJ pour connaître la suite de sa situation.

