DCPJ : Ibrahima Kalil Diallo sort libre après une journée d’audition

Par LEDJELY.COM

Après de longues heures passées dans les locaux de la Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ), le président du mouvement Agissons Pour la Guinée (APG), Ibrahima Kalil Diallo, est ressorti libre de toutes charges ce vendredi 12 septembre 2025.

Selon une source proche, l’ancien journaliste a quitté la DCPJ aux alentours de 21 heures avant de regagner son domicile, où l’attendait sa famille.

Pour l’heure, les motifs de sa convocation restent inconnus. Cette audition, qui avait suscité de nombreuses interrogations dans les rangs de son mouvement et au sein de l’opinion publique, s’est donc soldée par sa remise en liberté.

